Помер Іван Дзюба.

На 91-му році життя помер літературознавець, дисидент, Герой України, академік НАН України Іван Дзюба. Про це повідомив Микола Жулинський:
«Сьогодні вранці уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Передусім Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і речник українського «шістдесятництва». І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду»
Автор програмної праці «Інтернаціоналізм чи русифікація» (1965), Герой України (2001), академік НАН України, другий Міністр культури України (1992–1994), голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999–2001), співголова Головної редакційної колегії «Енциклопедії сучасної України», головний редактор журналу «Сучасність» (у 1990-х роках), редактор відділу перекладної літератури видавництва «Дніпро» (у 1969—1972 роках), член редколегій наукових часописів «Київська старовина», «Слово і час», «Євроатлантика», автор десятків книг etc. etc.
Іван Дзюба ( 26.07.1931 –22.02.2022)
22.02.2022