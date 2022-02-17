Франція оголосила про виведення своїх військовиків з території Малі.

Причиною цього стало те, що нова малійська влада запросила до країни російських найманців з ПВК «Ваґнера».

Французька влада у четвер, 17 лютого, оголосила про виведення своїх військовиків з території Малі, де вони перебували протягом дев'яти років. Про це повідомило міжнародне французьке радіо RFI. Разом зі солдатами, які брали участь у французькій операції Barkhane, Малі покинуть підрозділи країн-членів ЄУ зі складу європейських сил спеціального призначення Takuba, які разом з військовими Франції беруть участь у антитерористичній операції у реґіоні. Очікується, що французькі військовослужбовці полишать Малі протягом найближчих 4–6 місяців.

У Парижі констатували, що останнім часом нова влада Малі йшла на зближення з Росією та співпрацювали з найманцями ПВК «Ваґнера». Хоча малійська влада стверджує, що «ваґнерівців» на території країни немає.

Під час пресконференції в Єлисейському палаці президент Франції Емманюель Макрон заявив, що російські найманці в Малі дбають винятково про власні фінансові інтереси та допомагають хунті залишатися при владі. Він наголосив, що у 2013 році Франція відрядила свої сили до Малі на запит малійського уряду, щоб зупинити ісламські терористичні угруповання, які захопили північ країни та просувалися до Бамако, і запобігти загрозі безпеки громадян Малі. За словами французького лідера, у наступні роки силами операції Barkhane було досягнуто суттєвих успіхів у боротьбі з джихадистами в Сахелі.

У спільній заяві Франція, її партнери з коаліції (14 країн ЄУ, Норвегія та Канада), а також Євроунія заявили про рішучість продовжувати боротьбу з угрупованнями терористів у реґіоні. У ній наголошується, що «через численні перешкоди з боку перехідної влади Малі» сили Франції, які ведуть у реґіоні антитерористичну операцію Barkhane, а також європейські сили спеціального призначення Takuba більше не можуть «ефективно продовжувати» свою військову операцію на малійській території. Тому учасники коаліції, європейські країни та Канада, «вирішили розпочати скоординоване виведення з малійської території своїх військових потужностей, задіяних у цих операціях» проти терористичних угруповань.

Конкретні параметри продовження військової операції проти джихадистів на заході Африки, у реґіоні Сахеля та Гвінейської затоки будуть визначені в рамках багатосторонніх перемовин до червня 2022 року. Новим центром антитерористичної операції у реґіоні стане Нігер та країни Гвінейської затоки.