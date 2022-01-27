Львівська філармонія запрошує на святкування дня народження Моцарта.

Львівська національна філармонія запрошує сьогодні, 27 січня, на святкування дня народження всесвітньо відомого композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта. Концерт Mozart BirthDay 1.0 розпочнеться о 19:00, повідомили організатори.

Святкування розпочнеться разом із музикантами Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під батутою Теодора Кухара. Окрасою вечора стане вишукана гра Катерини Тітової та Едґара Вірсоцкі. У їхньому виконанні почуємо три симфонії та концерт для двох фортепіано Моцарта, деталі за посиланням.

Завтра, 28 січня, у Концертному залі Людкевича відбудеться Mozart BirthDay 2.0. Музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії продовжать відзначати день народження Моцарта під батутою Вінсента Козловського. У їхньому вишуканому виконанні прозвучать Увертюра до опери «Чарівна флейта» та дві симфонії – Sinfonia Concertante (Концертна симфонія) та Симфонія №16 («Лінцька»). Захід розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

У суботу, 29 лютого, на 18:00 запланований концерт Mozart’s Power. Слухачі почують музику австрійського композитора та музиканта-віртуоза у виконанні Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів». Дириґуватиме Віталій Протасов. Оркестр проведе трилогією останніх симфоній Моцарта. Деталі за посиланням.

У неділю, 30 січня, о 17:00 розпочнеться заключний концерт фестивалю Mozart BirthDay 4.0. Звучатимуть усі п’ять скрипкових концертів композитора. Виконають їх молоді українській скрипалі-віртуози – Дмитро Удовиченко, Богдан Шалига, Варвара Васильєва, Даніїл Гоноболін, Єва Рабчевська. Виступлять вони разом з Академічним камерним оркестром «Віртуози Львова» під орудою Сергія Бурка. Деталі за посиланням.

Фото Анастасії Іванової, Галини Михальчук, Ірини Середи