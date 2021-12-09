Львівська філармонія готує чотири концерти до Дня народження Бетховена.

Львівська національна філармонія відзначатиме День народження Людвіґа ван Бетховена у ці вихідні, 11 та 12 грудня. Для шанувальників готують чотири музичні імпрези, повідомили організатори.

Людвіґ ван Бетховен – найчастіше виконуваний композитор класичної музики у світі! Він є одним із найважливіших представників культурного життя Європи. Інтерес до його музики завжди залишався незмінно високим впродовж століть. Ще за життя він отримав неабияке визнання та за мірками своєї епохи був дуже заможною людиною, будучи одним із перших «вільних» митців.

Вже традиційно у грудні, до дня народження композитора, Львівська національна філармонія презентує слухачам музичні вечори, які цілком складають композиції Бетховена.

Зокрема, у суботу, 11 грудня о 17:00 відбудеться концерт BEETHOVEN Birthday 1.0. У виконанні відомого львівській публіці творчого тандему піаністки Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру філармонії та дириґента Володимира Сивохіпа, у виконанні яких прозвучать Сюїта з балету «Творіння Прометея» та Четвертий фортепіанний концерт.

Також у суботу, 11 грудня, о 20:00 відбудеться концерт BEETHOVEN Birthday 2.0. У другому концерті у Концертному залі прозвучать струнні квартети композитора, а виконає їх знаний львівський колектив – струнний квартет «Фенікс», у складі якого – скрипаль Микола Гав’юк, скрипаль Петро Тітяєв альтист Вадим Педорич та віолончеліст Денис Литвиненко.

У неділю, 12 грудня, о 17:00 розпочнеться BEETHOVEN Birthday 3.0. Святкування продовжиться знаменитою Симфонією №9 Бетховена, яка прозвучить у транскрипції Ференца Ліста. Відомі й улюблені теми симфонії зазвучать у виконанні фортепіанного дуету Ольги Чіпак та Олексія Кушніра, а також литавриста Франциско Родрігеса.

О 20:00 у неділю,12 грудня, відбудеться завершальна подія святкової серії – BEETHOVEN Birthday 4.0 – за участі відомого ансамблю «Київ-Тріо». Музиканти виконають камерні твори Бетховена і Шуберта, які захоплять неймовірними мелодіями та співзвуччями. Детальна інформація про події та квитки за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua