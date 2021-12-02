Група "Першого грудня" закликала згадати про цінності Майданів, аби перемогти Росію.

Ініціативна група "Першого грудня" закликала українців повернутися до цінностей Майдану для того, аби успішно протидіяти Росії. Одночасно українські інтелектуали закликали політичну верхівку відкинути електоральні розрахунки і згуртуватися довкола інтересів держави, бо у випадку нападу РФ власні амбіції вже не матимуть сенсу.

Мирослав Маринович та Ігор Юхновський, учасники групи "Першого грудня" від заснування донині

Про це йдеться у зверненні групи, опублікованому на десяту річницю заснування ініціативи. Його назва - "Надходить велика доба".

Учасники "Першого грудня" згадують у своїй заяві слова Івана Франка: "Бо приходить велика доба, і горе нам, горе нашій нації, коли велика доба застане нас малими і неприготованими". Вони підкреслюють, що нова доба може стати для українців "великою як у своїх звершеннях, так і мірою болю та крові".

"Для нас, українців, велика доба розпочалась 1991-го року зі здобуттям незалежності, утвердилась феєричними Майданами й покликала нас до жертовності 2014-го року на фронтах війни. Ми вміємо підноситись духом і вже маємо силу зупиняти небажані сценарії розвороту до «русского мира». Але ми все ще не маємо національного консенсусу, а тому залишаємося «малими і неприготованими» до можливих глобальних викликів", - констатують представники ініціативи.

Проблема є і з політиками. "Український політикум сьогодні розколений, у ньому панує протиборство, а чинне керівництво держави є активним його учасником... Ми пропонуємо всім політичним групам замислитись: чи будуть ваші електоральні розрахунки важливими, якщо Кремль розпочне нову фазу війни?" - закликали автори звернення.

Група "Першого грудня" наголошує, що Україна постала перед новим викликом через нагнітання агресії з боку Росії.

"Путінська Росія до останнього битиметься за Україну, оскільки без неї неможливе відродження імперії, яка для нинішнього російського керівництва є суттю «величі й сили Росії». Отож захиститися від Росії життєво важливо, а вірити їй – погибельно. Столітня історія показала, що опорою цієї країни є злочин без кари, свою велич вона виявляє в насильстві, брехні, ненависті, підступності, зневажанні й шантажеві. Вона не може стати лідером, хіба що в падінні у прірву історії", - йдеться у заяві.

Група "Першого грудня" констатує, що "велика доба" застає непідготованими не лише нас, а й Захід. "Більшості з них (європейських політиків, - Z) було несила відмовитися від сумнозвісної політики задобрювання та умиротворення агресора, а то й торгування з ним", - констатують українські інтелектуали.

Автори звернення наголошують: "Україні не треба, щоб Європа воювала замість нас. Нам важливо, щоб у цій боротьбі ми не були самотні. Україна – ключ для завершення процесу деколонізації на європейському континенті. Європа може стати по-справжньому об’єднаною тільки тоді, коли в ній не буде імперій, тобто коли Україна стане повноправним членом європейської спільноти. І мирним цей континент може бути лише тоді, коли Україна стане однією з опор нової безпекової конструкції Європи".

Група "Першого грудня" вважає, що запорука перемоги над Росією - стати сильними внутрішньо. "Кремль живиться нашими непорозуміннями, його мобілізує наша розруха, його п’янить наша слабкість", - переконані учасники ініціативи.

Вони закликають українців звернутися до найсильніших рис, проявлених на Майдані, - це самоорганізація на основі чітко усвідомлених і засвоєних цінностей, і українська демократична традиція, базована на громадах. "Що це за цінності? Вони протилежні до антицінностей, що їх пропагує Кремль, тобто спираються на людську гідність, вірність правді, взаємній пошані, готовності до розважливості та справедливості. Саме за ними мають упізнати, що ми – не Росія. Згадаймо, ці етичні принципи принесли нам успіх на трьох українських Майданах, оскільки саме вони уневажнили тодішні кремлівські сценарії. Чому б нам не спертися на ці принципи, щоб уневажнити ще й нинішній сценарій?" - йдеться у заяві.

Учасники "Першого грудня" згадують звернення, поширене десять років тому: "Майбутнє України вимагає піднесення гуманітарно-духовних цінностей над короткозорим економічним зиском та політичною доцільністю». А щоб утвердитись у цьому, треба «сформувати критичну масу громадян, які здатні жити у свободі та правді, брати відповідальність за свої вчинки й утверджувати моральну політику та спільне благо".

Сьогодні до групи "Першого грудня" входять: Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.