У Франківську відкрилася виставка картин Тараса Шевченка.

В Івано-Франківську, у Музеї мистецтв Прикарпаття, відкрили виставку «Справжній Шевченко», на якій представлено 37 картин, що належать пензлю митця. Також в експозиції є портрет, гроші від продажу якого пішли на викуп Кобзаря з кріпацтва, повідомили у музеї.

«В Івано-Франківськ справді приїхали оригінальні твори Тараса Шевченка. У Західному регіоні ми вперше експонуємо такий обсяг робіт, а їх є 37. Деякі з них взагалі ніколи не залишали межі Національного музею Тараса Шевченка. До прикладу, це портрет Василя Жуковського. Звичайно, він не належить пензлю Тараса Шевченка, але організатори виставки дуже хотіли, щоб це історичне полотно було присутнє на експозиції, бо воно є знаковим у житті Тараса Шевченка. Це полотно ніколи не виїжджало за межі Національного музею», – розповіла перед відкриттям у коментарі «Укрінформу» головна зберігачка фондів Національного Музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко.

На виставці експонуються роботи Тараса Шевченка в жанрах пейзажу, портрета, автопортрета та композиції на біблійні, історичні й побутові теми, виконані олійними фарбами, аквареллю, сепією, олівцем і в техніці офорта. Вони ілюструють різні періоди життя художника: доакадемічний час, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, нетривалі подорожі Україною та роботу в Київській археографічній комісії, довгі роки заслання та останні роки життя в Петербурзі.

З-поміж найбільш відомих картин Шевченка відвідувачі виставки в Івано-Франківську зможуть побачити автопортрети, «Катерину», «Селянську родину», «Одаліску» та згадуваний портрет Василя Жуковського пензля Карла Брюллова, за кошти з продажу якого Шевченка викупили з кріпацтва.

Адміністрація Музею мистецтв Прикарпаття закликала відвідувачів не створювати ажіотажу у перші дні роботи експозиції й дотримуватися вимог карантину. Усі охочі зможуть оглянути оригінальні картини Шевченка та почути про них багато цікавого від екскурсоводів, адже виставка «Справжній Шевченко» триватиме до 21 листопада.

Фото facebook.com/ArtMuseumIF, kurs.if.ua, ukrinform.ua