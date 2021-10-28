У Франківську відкрилася виставка картин Тараса Шевченка.

 

В Івано-Франківську, у Музеї мистецтв Прикарпаття, відкрили виставку «Справжній Шевченко», на якій представлено 37 картин, що належать пензлю митця. Також в експозиції є портрет, гроші від продажу якого пішли на викуп Кобзаря з кріпацтва, повідомили у музеї.

 

 

«В Івано-Франківськ справді приїхали оригінальні твори Тараса Шевченка. У Західному регіоні ми вперше експонуємо такий обсяг робіт, а їх є 37. Деякі з них взагалі ніколи не залишали межі Національного музею Тараса Шевченка. До прикладу, це портрет Василя Жуковського. Звичайно, він не належить пензлю Тараса Шевченка, але організатори виставки дуже хотіли, щоб це історичне полотно було присутнє на експозиції, бо воно є знаковим у житті Тараса Шевченка. Це полотно ніколи не виїжджало за межі Національного музею», – розповіла перед відкриттям у коментарі «Укрінформу» головна зберігачка фондів Національного Музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко.

 

 

На виставці експонуються роботи Тараса Шевченка в жанрах пейзажу, портрета, автопортрета та композиції на біблійні, історичні й побутові теми, виконані олійними фарбами, аквареллю, сепією, олівцем і в техніці офорта. Вони ілюструють різні періоди життя художника: доакадемічний час, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, нетривалі подорожі Україною та роботу в Київській археографічній комісії, довгі роки заслання та останні роки життя в Петербурзі.

 

 

З-поміж найбільш відомих картин Шевченка відвідувачі виставки в Івано-Франківську зможуть побачити автопортрети, «Катерину», «Селянську родину», «Одаліску» та згадуваний портрет Василя Жуковського пензля Карла Брюллова, за кошти з продажу якого Шевченка викупили з кріпацтва.

 

 

Адміністрація Музею мистецтв Прикарпаття закликала відвідувачів не створювати ажіотажу у перші дні роботи експозиції й дотримуватися вимог карантину. Усі охочі зможуть оглянути оригінальні картини Шевченка та почути про них багато цікавого від екскурсоводів, адже виставка «Справжній Шевченко» триватиме до 21 листопада.

 

Фото facebook.com/ArtMuseumIF, kurs.if.ua, ukrinform.ua

28.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Меч хрестоносця на морському дні
Поряд з ізраїльським узбережжям пірнальник виявив зброю, якій 900 років.
28.10.21 | | Наука
Слово
Юліта Гнатчак-Магунь
Вкрай рідко у нас буде можливість спростувати брехню – оскільки в нашій цивілізації є згода на неправдивий, фальшивий запис, то як може захистити себе одне звичайне слово?
26.10.21 | | Минуле
З дуже стриманим оптимізмом
Юрко ТИМЧУК
Про те, як закінчується те, що починається добре, вже всі знають, але все ж хочеться вірити в добро, яке закохає зло. Або просто виведе то зло кудись і здасть на аналізи. 
25.10.21 | | Україна
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21 | | Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21 | | Наука
Право і претензія
Станіслав Комарек
Держава стала централізованим дистриб’ютором допомоги. В очах підопічних це вже не акт милосердя, а «законне право», без усвідомлення, що в «комплекті» є ще й обов’язок.
23.10.21 | | Дискурси
Найідеалістичніший народ у світі
Ілько ЛЕМКО
Люди прагнуть ілюзорного життя, несамовито хочуть легенд, ось звідки взявся наш політичний феномен.
23.10.21 | | Дискурси
Коли можеш бути світом
Юлія Баір
Життя заради життя, не лигаючись зі смертю й не лякаючись її. А якщо й побоюючись – без заперечення. Як заперечиш природу? Як втечеш від персонального смерчу, що змітає тебе зі звичного місця на планеті з комфортом переміщення в засвіти у власній хаті?
23.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.