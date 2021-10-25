Розмір штрафів припинять прив'язувати до прожиткового мінімуму.

В Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму. Для визначення розміру штрафів використовуватимуть інші базові величини.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Основна проблема нинішньої ситуації полягає в тому, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.

"Ми аналізували 180 законодавчих актів, у яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. І ми знайшли цю конструкцію. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вища. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", – розповіла Лазебна.

Міністерство соціальної політики за участі експертів розробило комплекс змін до чинного законодавства, щоб докорінно змінити ситуацію. Проєкти вже підтримав уряд, їх передали до парламенту.

"Вийшло чотири законопроєкти. Один – про методологію, другий про відв'язання, далі – про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", – зазначила міністерка.

Із 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2294 грн, з 1 грудня він зросте до 2393 грн.

Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян:

діти до 6 років – 2013 грн (з 1 грудня – 2100 грн);

діти від 6 до 18 років – 2510 грн (з 1 грудня – 2618 грн);

працездатні особи – 2379 грн (з 1 грудня – 2481 грн);

особи, які втратили працездатність – 1854 грн (з 1 грудня – 1934 грн).