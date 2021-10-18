Чергова стрілянина в російській школі.

Цього разу її влаштував шестикласник з Пермського краю.

 

 

У селищі Сарс Пермського краю зранку в понеділок, 18 жовтня, учень влаштував стрілянину в школі. Підлітка з мисливським карабіном знешкодила директорка. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru.

 

За інформацією видання, о 7:45 шестикласник проніс зброю в навчальний заклад, скориставшись відсутністю на посту охоронця, який заступав на зміну щойно о восьмій ранку. Підліток пройшов через турнікет, піднявся в клас і відкрив вогонь. Один постріл він зробив у стелю, ще один – у стіну. За даними видання, з собою у стрільця було десять патронів.

 

Щойно охоронець почув постріли, відразу натиснув тривожну кнопку. Викладачі почали негайно евакуювати учнів.

 

Під час стрілянини підліток вигукував фразу: «В мене вселився Бог!». Знешкодити його вдалося директорці школи, яка вийшла зі свого кабінету і вмовила стрільця здатися.

 

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Зараз з учнем спілкуються поліціянти. Хлопець зізнався, що прийшов до школи з вкраденою у батька зброєю, щоб розправитися з дівчинкою, яка його сильно ображала.

 

Нагадаємо, що 20 вересня 18-річний студент влаштував стрілянину в Пермському держуніверситеті. Загинуло восьмеро людей, понад 40 – постраждали. Самого стрільця під час затримання важко поранили.

18.10.2021

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