Будинок іншої Анни

Віталій Портников

Про будинок Анни Франк на набережній Прінсеграхт у Амстердамі знає, напевно, кожен турист, який відвідує Нідерланди – принаймні, кожен, хто цікавиться історією та літературою і хто читав зворушливий щоденник, написаний 15-річною дівчиною незадовго до смерті у концентраційному таборі. Це будинок любові і будинок очікування неминучої смерті. Будинок юності і будинок усвідомлення власної безпорадності у зіткненні не просто із реальністю, а із озброєними негідниками, які символізують цю реальність. Не дивно, що ще до всякої пандемії і соціальних обмежень на вході до цього будинку вишиковувалися довгі черги.

 

 

Але є й інший будинок, про який мало хто знає, навіть в Ізраїлі, де він розташований. Це будинок іншої єврейської дівчини, Ханни Сенеш. Анна Франк помре у 16-річному віці. Ханну Сенеш нацисти розстріляють у Будапешті, коли їй буде 23. Але долі дівчат разюче відрізняються. Сім'я Анни Франк застрягла у окупованих Гітлером Нідерландах. Ханна Сенеш у 1939 році відправилася до Святої Землі і стала однією з засновниць сільськогосподарського поселення Сдот Ям. Тут, серед «кібуццників», піонерів освоєння нових земель, їй нічого не загрожувало. У громаді, яка зібралася у майбутньому Ізраїлі для будівництва нової єврейської держави, про Голокост в Європі не так вже й багато тоді знали – тим більше про його масштаби. Однак лідери сіоністського руху звернулися до британського уряду з проханням допомогти в порятунку того, кого ще можна буде врятувати. Британці погодилися навчити 110 десантників, з яких на схід Європи потрапило лише тридцять. Семеро з них потрапило в полон – після тортур їх розстріляли. Вдалося знайти могили трьох – і серед них могилу похованої у рідному Будапешті Ханни Сенеш. Зараз всі загиблі десантники поховані у Єрусалимі на горі Герцля, поруч з могилами засновників сіонізму й Держави Ізраїль та героями воєн за його незалежність.

 

Ханна Сенеш зголосилася повернутися до Європі добровільно. Вона не так давно приїхала з Угорщини і прекрасно розуміла, що на неї може очікувати – але готова була боротися за порятунок своїх співвітчизників. Причому якщо з цієї розповіді у вас склався образ тренованої десантниці у військовій формі – відмовтеся від нього. Ханна була схожа на Анну. На Анну Франк. Ця витончена дівчина була поетесою. Досі написана нею пісня «Елі, Елі» залишається однією з найулюбленіших в Ізраїлі. А знавці поезії згадають, що напередодні участі у операції з порятунку європейських євреїв та загибелі вона напише вірш під назвою «Голос» – «я піду, тому що почую голос». І, дійсно, зважилася і пішла. І стала однією з героїнь, на яку рівняються у єврейській державі. Тому не дивно, що до її сторіччя в кібуці Сдот Ям відкрили спеціальний музей, присвячений Ханні. І у цьому будинку є її вірші і ... щоденник – дівчата у ті далекі роки були романтичними, як і в усі часи.

 

Коли я буваю у Бабиному яру, де поховані серед інших жертв і мої родичі, я завжди думаю, що ж це таке – тяжке очікування неминучої смерті і усвідомлення своєї безпорадності, те усвідомлення, з яким прожила свої останні роки Анна Франк. Коли я буваю на горі Герцля або у ізраїльських кибуцах, де згадують людей, що зі зброєю в руках боролися за свій народ, я завжди думаю, як з народу, який чекав смерті, євреї перетворилися на націю, яка бореться за життя. Два будинки двох Анн на різних кінцях світу – це насправді один і той же маршрут, з'єднаний невидимим тунелем. Маршрут, що нагадує нам, що за життя, звісно, можна боротися однією тільки мрією про життя – але захистити інші долі можна тільки тоді, коли ти готовий вийти зі свого затишного будинку на морському березі і кинути виклик тим, хто не хоче, щоб ти жив.

 

 

26.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Учені, можливо, детектували темну енергію
Темна енергія – таємнича сила, яка змушує Всесвіт прискорено розширюватися, – могла спричинити несподівані результати детектора XENON1T в Італії.
26.09.21 | | Наука
Геній Грицька Чубая
Відео-дискусія проєкту «POETY. Діалог поколінь» про Грицька з точки зору «дідів, батьків та онуків» – Миколи Рябчука, Остапа Сливинського та Ростислава Кузика.
25.09.21 | | Штука
Води під землею більше, ніж в льодовиках
На глибині понад два кілометри міститься приблизно вдвічі більше води, ніж припускали досі.
25.09.21 | | Наука
Виставка сценографа-ювіляра у Львівській опері
На виставці Тадея Риндзака демонструють ескізи до вистав, які є знаковими у біографії художника і були представлені не лише на сцені Львівської опери, а й неодноразово за кордоном. Це опери «Мойсей» , «Чарівна флейта», сценічна кантата «Карміна Бурана», макети до опер «Тоска» і «Набукко».
24.09.21 | | Штука
Заручниця ревізії
Роксана Харчук
Якісна програма з літератури в школі прямо залежить від укладання академічної історії української літератури, яка й покаже і розвиток нашого письменства, і його вершинні твори. Поки що маємо ситуативну шкільну програму, в якій домінує не критерій непроминальної естетичної цінності, а різного роду доцільність.
24.09.21 | | Штука
Кремлівський газовий шантаж
Максим МУЛЯР
Лише сліпий може не зауважити «руку Кремля» у актуальному рекордному зростанні цін на газ у Європі. Піддасться ЄУ на шантаж?
24.09.21 | | У світі
Навіть при зміні клімату світ не приречений
Бьорн Ломборґ
Майже половина молодих американців вважають, що "людство приречене". Однак, хоча зміна клімату є проблемою, паніка безпідставна
24.09.21 | | Дискурси
Любов Хомчак: м’яка сила
Юлія ОВСЯНИК     
Вона насправді виглядала, як добра фея, але проблем було маса. Вона приймала ситуацію, зверталася по поради до людей. Вона борець, яка хотіла вічно розвиватися, пізнавати нове, не стояти на місці. 
23.09.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.