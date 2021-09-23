Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Будинок мудрості
головна
«Будинок мудрості» (Foster and Partners)
Четвер, Вересень 23, 2021 - 22:00
До теми
Діагностувати Альцгеймера ЕЕГ
Швидші, мобільніші тести виявляють ранні ознаки деменції в мозкових хвилях.
23.09.21
|
|
Наука
Короткий метр у Франківську
У вересні в Асортиментній кімнаті в Івано-Франківську відбудуться кінопокази Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів 4:3. Іншими фестивальними просторами стануть Палац Потоцьких та на територія Котельно-зварювального 63 заводу.
22.09.21
|
|
Штука
Про Грицька Чубая із розумінням та майстерністю
Тарас Пастух
У фільмі присутні два виміри життя Чубая; два сюжети – життєвий та поетичний, що розвиваються біч-о-біч. Один сюжет йде до розв’язки, а інший, сягнувши кульмінації, веде далі у простір нездоланої та високої поезії, у символіці фільму увиразненої образом космічного простору.
22.09.21
|
|
Штука
З історії плавання одного дому
Уляна Галич
Дім, описуваний поетом, витворений матерією його текстів – розташований поза межами усталених топосів, майже не піддається локалізації, не узгоджується з будь-якими координатами. Це та приватна територія, простір, момент, у якому можлива справжня абсолютна свобода, не обмежена соціальними нормативами, правилами, законами.
21.09.21
|
|
Штука
Радянські люди їли посуд
Олена Стяжкіна
Репресивним органом ставали радянські магазини та їдальні. Ця репресія була настільки невидимою, що люди вважали: так їм і треба.
21.09.21
|
|
Україна
Музика (буквально) зцілює серця
Між музикою і кардіологією багато спільного. Музика дозволяє як розуміти, так і лікувати людські серця.
21.09.21
|
|
Наука
Галичина 1914–1923 років – очима «Діла»
Костянтин КУРИЛИШИН
Продовження амбітного проєкту бібліографічного опрацювання змісту найвагомішої галицької газети за всі 60 років її існування
21.09.21
|
|
Минуле
І йому за це нічого не буде
Андрій ЛЮБКА
Найгіршими водіями є ті, що сидять за кермом мерседесів «спринтерів». Вроджена дурь, помножена на потужність беушного німецького бусика, дає неймовірні результати.
21.09.21
|
|
Дискурси