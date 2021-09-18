Львівська філармонія запрошує вшанувати пам'ять маестро Скорика.

Мирослав Скорик, без сумніву, є легендою не лише української музики, а й нації в цілому. У наступну суботу, 25 вересня, у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика відбудеться подія, присвячена маестро, повідомила пресслужба філармонії.

У серпні 2021 року з нагоди 30-річчя Незалежності України Мирослав Михайлович посмертно отримав заслужену відзнаку «Національна легенда України». Особливе місце митець відіграє і для Львівської національної філармонії, у стінах якої він впродовж багатьох десятиліть працював і творив, у стінах якої звучала більшість його композицій.

Рівно два роки тому саме у Львівській філармонії, яка з 2020 року вже носить ім’я цього видатного композитора, вперше прозвучав Концерт №10 для скрипки з оркестром. Тоді подія відбулась за присутності Мирослава Михайловича.

Концерт, як і у 2019 році, виконає відомий український скрипаль Марко Комонько. Саме йому Маестро присвятив цю композицію.

Також у програмі звучатиме Симфонієта для симфонічного оркестру, львівська прем’єра якої відбулась у Концертному залі Людкевича 2011 року.

Другий фортепіанний концерт (1982) М. Скорика виконає відомий піаніст Йожеф Ермінь, ім’я якого часто можна зустріти на афішах багатьох українських та європейських міст, а програми концертів за його участі вражають своєю різноманітністю.

Передостаннім твором програми стане Перший віолончельний концерт (1983) композитора, який почуємо в інтерпретації відомого віолончеліста Олександра Пірієва. Саме за цей твір Мирослав Михайлович отримав Національну премію Тараса Шевченка.

Композиції Мирослава Скорика звучатимуть у виконанні Академічного симфонічного оркестру філармонії, дириґуватиме Володимир Сивохіп.

Концерт розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua