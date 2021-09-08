Львів’ян запрошують на концерт Національного симфонічного оркестру України.

У Львові у суботу, 11 вересня, на сцені Львівської національної філармонії ім. М. Скорика виступить Національний симфонічний оркестр України у межах Всеукраїнського гастрольного туру з нагоди 30-річчя Незалежності України, повідомили організатори.

 

 

Гастрольний тур «Слухай вічність» цього відомого українського колективу під орудою народного артиста України Володимира Сіренка присвячений ювілею нашої держави, триває з 28 серпня до 16 жовтня. Географія туру охоплює всю Україну: від Сєвєродонецька до Ужгорода, загалом – 24 концерти.

 

«30-річчя Незалежності – гарна нагода проїхати з туром УкраїноюМи маємо досвід великих турів і бачимо, що це гарно: це нас завжди стимулює, підносить. Наша публіка приймає дуже добре, не гірше, скажімо, за іспанську чи японську. Та й треба, щоб нас знала наша, українська публіка» , – зазначив Володимир Сіренко.

 

«Програма туру цікава, – додав він, – ми робимо акцент на всесвітньо відомі шедеври, плюс українська музика. Нам хочеться, щоб якомога більше людей нас послухало – це дуже важливо!»

 

 

У Львові Академічний симфонічний оркестр України представить програму з двох відділень, в яку увійдуть Симфонія до мажор Максима Березовського, Концерт-сюїта в стилі ретро для скрипки з оркестром Євгена Станковича (соліст — лауреат міжнародних конкурсів Олександр Семчук) і Симфонія №9 мі мінор «З Нового світу» Антоніна Дворжака.

 

Концерт «Слухай вічність» відбудеться у 11 вересня о 19:00 у Концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії, деталі за посиланням.

 

Фото philharmonia.lviv.ua, nsou.com.ua, zbruc.eu

08.09.2021

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