На тілі повішеного білоруського активіста виявили садна.

На тілі Віталія Шишова, голови громадської організації "Білоруський дім в Україні", знайденого повішеним 3 серпня у Києві, виявили садна. Експерти припускають, що вони утворилися внаслідок разового падіння.

Про це заявив на брифінгу керівник Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє Hromadske.

Поліція стверджує, що Шишов раніше не звертався зі скаргами на стеження: правоохоронці перевірили всі його звернення – серед них не було заяв щодо стеження.

"Якщо буде отримана під час досудового розслідування додаткова інформація... звичайно ж, ця інформація відразу ж буде терміново передана відповідним службам", – сказав Клименко.

Керівник Нацполіції зазначив, що основними версіями слідства наразі є самогубство та умисне вбивство, імітоване під самогубство. Але додав, що після допиту свідків та проведення експертиз можуть з'явитися й інші версії.

Також Клименко прокоментував інформацію про садна на тілі мертвого активіста. Експерти виявили їх на лівому коліні і грудях, здерту шкіру на носі, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи.

"Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", – заявив голова Нацполіції.

Цивільна дружина Шишова Божена Жолудь заявила, що вона не вірить у самогубство чоловіка. З її слів, психологічний стан у Віталія останнім часом був нормальним. Жінка повідомила: відкритого стеження не помічала, але Віталій ніби постійно слідкував, чи немає стеження.

Голова громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов зник безвісти 2 серпня. В організації припускали, що хлопець міг вийти на пробіжку (у його помешканні не знайшли спортивних речей) і не повернувся.

Зазначалося, що з його номера зробили кілька дзвінків, які одразу скидали. Втім зв'язатися з чоловіком не вдалося. Вранці 3 серпня Віталія знайшли повішеним у лісовому масиві недалеко від помешкання.

У "Білоруському домі в Україні" у самогубство не вірять і вважають, що смерть Шишова – це операція з ліквідації.