У театрі імені Марії Заньковецької у Львові оновлять освітлення сцени.

Для Національного театру ім. Марії Заньковецької у Львові придбають нове сценічне освітлення за 2 мільйони 800 тисяч гривень. Про це сьогодні, 30 червня, повідомили в Асоціації «Єврорегіон «Карпати-Україна».

«Проєкт вдосконалення світлового обладнання в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові» загальною вартістю понад 2,8 млн грн переміг у конкурсі культурно-мистецьких проєктів Посольства Японії в Україні», – зазначено у повідомленні на facebook-сторінці асоціації.

Як поінформувала виконавча директорка асоціації Галина Литвин, за умовами грантової програми, обов’язковим є бюджетне співфінансування, тож Львівська обласна рада заявила про готовність виділити майже пів мільйона гривень на втілення проєкту оновлення театралнього освітлення.

Відтак сьогодні, 30 червня, відбулася зустріч, під час якої голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, гендиректор - художній керівник Національного театру ім. Марії Заньковецької Андрій Мацяк та виконавча директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна» Галина Литвин підписали меморандум про співпрацю та фінансову підтримку проєкту щодо модернізації світлового обладнання театру.

«Меморандум про співпрацю з заньківчанами та Асоціацією, який ми нині підписали, чітко визначає партнерські зобов’язання і графік реалізації робіт, запланованих в рамках проєкту. Це дорожня карта, яку всі ми повинні бездоганно виконати. Це важливо, адже нині театральне мистецтво актуальне, як і сотні років тому. Це жива культурна традиція нашого народу, неперевершені емоції та спонукання до роздумів над вічними темами в житті людини», – зазначила у дописі на своїй facebook-сторінці голова Львівської облради Ірина Гримак.

Фото facebook.com/Chairwoman.of.the.Lviv.Regional.Council