Бистрицю Надвірнянську визнали найчистішою річкою Прикарпаття.

Найчистішою річкою Прикарпаття на сьогодні є Бистриця Надвірняська. Про це повідомили у Дністровському басейновому управлінні  водних ресурсів.

 

 

Фахівці здійснюють аналіз вод за хімічними показниками. Визначають, чи не перевищений у річках вміст небезпечних сполук, які потрапляють у водойми внаслідок господарської діяльності. У Бистриці Надвірнянській не зафіксовано перевищення концентрації жодних хімічних сполук, і такою вона є багато років поспіль.

 

 

«Ріка настільки чиста, що просто із задоволенням можна пити звідти воду, мені здається. Скільки вже часу проводили заміри — ми не знайшли там якоїсь великої концентрації небезпечних речовин, подекуди їх взагалі немає», - повідомила начальниця лабораторії водного моніторингу Дністровського БУВР Марія Засідко.

 

 

«Так само чистою є ріка Лімниця, але там концентрація хімічних сполук дещо вища — хоча все одно низька», — додала фахівчиня.

 

 

На Івано-Франківщині діє 27 пунктів моніторингу аналіз води у 23 річках. Загалом, за даними Дністровського БУВР, перевищення вмісту шкідливих речовин немає у більшості із них. Щоправда, трапляються поодиноків випадки. Зокрема, у річці Сівка знайшли пестициди, які фермери використовують для боротьби зі шкідниками. Водночас занепокоєння викликає річка Саджава, вона одна з найбрудніших в Україні. Рікою проходить відносно невеликий об’єм води, а зворотні води після виробництв у неї скидає багато підприємств. Зараз посадовці намагаються вплинути на них для зменшення рівня викидів забруднюючих речовин.

 

Фото facebook.com/vodaif.gov.ua, monitoring.davr.gov.ua

29.06.2021

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