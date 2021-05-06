Львівська філармонія запрошує на живі концерти.

 

На вихідних, 8 і 9 травня, у Львівській національній філармонії вперше після двох місяців посиленого карантину відбудеться чотири концерти, під час яких слухачі зможуть насолоджуватися музикою наживо у виконанні найкращих музикантів, повідомили організатори.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Зокрема, слухачів запрошують на «Віртуозний вечір подвійних квартетів» у суботу, 8 травня, о 17:00 у Концертний зал Людкевича. Атмосферу вечора створюватимуть солісти оркестру «Віртуози Львова»: Володимир Дуда (скрипка), Жанна Бервецька (скрипка), Володимир Бойчук (альт), Оксана Вуїв (альт), Микола Околович (віолончель), Зоряна Вовк (віолончель), у виконанні яких звучатиме камерна музика Мендельсона, Шуберта та Чайковського. Детально про подію – за посиланням.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Того ж дня, 8 травня, на 20:00 слухачів запрошують на концерт «Pro et Contra. Scrivo in vento». У програмі концерту аванґардні твори для флейти соло, написані у 1958-1993 роках. У цей період з’явився цілий ряд нових виконавських технік, які дозволили композиторам писати флейтову музику нового штибу експресії. Звучатиме вона у виконанні відомої львівської флейтистки Наталії Кожушко.

 

Одним із творів програми стане композиція «Scrivo in vento» для флейти соло, написана Елліоттом Картером. Композитор використав тембр флейти для представлення контрастних музичних ідей та регістрів, з допомогою яких він втілює усю парадоксальність сонету №212 «Beato in sogno» Франческо Петрарки. Детальніше про подію за посиланням.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

У неділю, 9 травня, на Камерній сцені Львівської національної філармонії відбудеться концерт «Пшеничне перевесло», присвячений пам’яті про українського композитора та виконавця Ігоря Білозора.

 

«Ігор Білозір – останній романтик української естради. Багато його пісень тепер звучать повсюдно, вони справедливо дістали якнайширше визнання і стали народними: «Світлиця», «Пшеничне перевесло», «Ніби вчора», «Перший сніг», «Не сип, мила, скла», «Джерело», «Весільний марш», «Встань з колін, народе мій», «Від Бога». Саме вони прозвучать у концертній програмі «Пшеничне перевесло» у виконанні народного артиста України Мар’яна Шуневича, заслуженої артистки України Маріанни Лаби та солістів – Анастасії Чубінської та Олександра Загороднюка», – повідомили організатори. Концерт розпочнеться о 16:00. Деталі та квитки – за посиланням.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Також у неділю, 9 травня, у Концертному залі Людкевича відбудеться святковий концерт до Дня матері.

 

«Цей день є чудовою нагодою, щоб щиро подякувати усім матерям за любов, турботу і відданість. Львівська національна філармонія хоче долучитися до святкування та запрошує  на подію з нагоди цього свята. Для усіх матерів на сцені філармонії виступлять «Високий Замок», Ladies’ TRIO, Анастасія та Микола Корнутяк, Василь Понайда, РоНіка та вокальний ансамбль «Квіти», – йдеться у повідомленні. Концерт запланований на 18:00. Деталі та квитки – за посиланням.

 

Підтримати і подякувати музикантам Львівської філармонії можна на Patreon, це інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системи підписок.

06.05.2021

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