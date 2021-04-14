Атака безпілотника: Батько втратив на війні другого сина.

 

Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув, троє отримали поранення.

 

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

 

Олексій Мамчій

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” (Луганський напрямок), неподалік від населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

 

У передмісті населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції українських підрозділів; унаслідок осколкового поранення загинув боєць.

 

“Командування об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, – йдеться в повідомленні.

 

Напередодні оперативне командування "Захід" назвало ім'я загиблого – боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади старший солдат Олексій Мамчій.

 

Олексій Мамчій народився 27 червня 1980 року в Чернівцях. Навчався в Чернівецькому професійному машинобудівному ліцеї та в НУ “Львівська політехніка” (Інститут інженерної механіки та транспорту). Проходив військову службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення 10-ї ОГШБр.

 

“Для родини це вже друга втрата цієї війни. Брат Олексія, Станіслав Мамчій – Герой російсько-української війни, загинув при виконанні бойового завдання у 2016 році”, – йдеться в повідомленні.

 

ВТРАТА

 

 

"Сьогодні сьома річниця від початку війни, що підступно розв’язала росія. На цьому фото Батько біля могили свого сина Станіслава, полеглого в бою біля Авдіївки у 2016 році... Сьогодні полеглим Героєм війни став і його другий син Олексій. Він захищав Україну у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади та загинув від осколкового поранення протипіхотної міни, скинутої ворожим безпілотником.
Неможливо знайти слова, аби передати всю скорботу. Є лише невимовний біль...
Світла пам'ять полеглим синам України.
Не забудемо. Не пробачимо".

Оперативне командування "Захід"

 

У спереду командування Операції об'єднаних сил повідомило, що вдосвіта бойовики скинули з безпілотних апаратів протипіхотні міни біля контрольного пункту в’їзду-виїзду “Майорськ”.

 

“Близько 05.00 БПЛА противника скинув три гранатометних постріли ВОГ-25 калібру 40 мм на позицію ЗС України поблизу населеного пункту Майорськ з одночасним дистанційним мінуванням цивільної інфраструктури КПВВ «Майорськ» за допомогою п’яти протипіхотних мін ПОМ-2, наражаючи на небезпеку чергову зміну Державної прикордонної служби України та місцеве населення”, – йдеться в пресрелізі.

 

В ООС нагадали: особливість мін ПОМ-2 – їх неможливо знешкодити без підриву. Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається у момент спрацювання хоча б одного з датчиків цілі (тонкі малопомітні дроти завдовжки 9,5 метра кожен). Міна ПОМ-2 оснащена пристроєм самоліквідації, який може спрацювати в період від 4 до 100 годин, що становить особливу небезпеку для місцевого населення.

 

14.04.2021

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