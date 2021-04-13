Не стало Ігоря Мосєсова, ще однієї львівської легенди...

 

Нині вночі помер легендарний львівський радіоведучий музикознавець Ігор Мосєсов («Масік»). Мав 68 років.

 

 

З 17 вересня 1992 року він щонеділі з 14-ї до 17-ї вів на «Львівській хвилі» музичну програму "Музыка из ящичков и не только" (потім , після 2014 року – "Музика з шухлядок і не тільки..."): найцікавіші речі з рок-, поп-, джаз-музики за останні десять-двадцять-тридцять і більше років. А вибирати було  з чого – музичний архів Мосєсова, започаткований ще у 1960-х (тоді платівки, бобіни і касети – звідси і шухлядки в назві), потім оцифрований, нараховує декілька терабайтів.

 

Пізніше, з 2006 року, крім цієї програми на цій же радіостанції він почав вести програму «Jazz Pro», вибираючи найкращі новинки джазової музики.
 

Трохи більше як два тижні тому, 28 березня зранку, Ігор Мосєсов попередив, що цієї неділі програм не буде: прихворів.

 

6 квітня повідомив у фейсбуці: "Дорогі! На жаль змушений днів на десять лягти в лікарню, підлікувати серденько". "Якщо кому цікаво буде помогти" — повідомив номери приватівських карток. Через кілька днів помирає його брат-близнюк (син Олег, теж відомий радіо-діджей «Олег Середа», помер в грудні 2017 року). І от нині редакція Львівської хвилі повідомила:

 

Перестало битися серце нашого друга, головного меломана Львова Ігоря Мосєсова.
Саме в його виконанні слухачі «Львівської хвилі» чули авторські програми «JazzPro», «Музика з шухлядок і не тільки...» Ми втратили хорошого друга, справжню і сильну людину, неперевершеного музикознавця, який понад усе любив музику і свою родину.
Рідні втратили того, хто дарував тепло, любов і радість.
Щиро співчуваємо дружині, рідним та друзям Ігоря.
Час і місце прощання з Ігорем Мосєсовим буде відоме пізніше.

 

 

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