Астор П’яццолла: король танго. Львівська філармонія запрошує відзначити його 100-річчя.

Цього року музичний світ відзначає 100-річчя з дня народження короля танго Астора П’яццолли. З цієї нагоди Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика презентує грандіозний концерт для усіх шанувальників музики славетного композитора, який відбудеться у неділю, 14 березня.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

«До композицій «El Gran Ástor» – Великого Астора можна дібрати чимало синонімів… Він є одним із небагатьох композиторів, що зміг записати й виконати на концертах майже всі свої твори. Неперевершений арґентинський музикант і композитор другої половини XX сторіччя. Його твори докорінно змінили уявлення про традиційне танго, надали йому сучасного звучання завдяки елементам джазу і класичної музики. П’яццолла – засновник стилю, що отримав назву «нуево танго», – зазначають організатори.

На сцені Концертного залу Людкевича виступатимуть Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, скрипаль-віртуоз Марко Комонько та блискучий виконавець з Києва Ігор Саєнко, який гратиме на рідному інструменті Астора П’яццолли – бандонеоні. За дириґентським пультом виступить Володимир Сивохіп.

У програмі концерту «Король танго. Астор П’яццолла» звучатимуть найзнаменитіші хіти: «Пори року в Буенос-Айресі» для скрипки з оркестром, «Aconcagua» – знаменитий концерт для бандонеона з оркестром, а також – знамените Libertango!

Фото www.youtube.com/channel/Marko Komonko

Щоб створити максимально комфортну і безпечну атмосферу для слухачів, 14 березня заплановано два концерти – о 17:00 та 19:30. Деталі за посиланням.