У Львівській міськраді створюють депутатський хор.

 

У Львівській міській раді створять депутатський хор. Таку пропозицію міського голови Львова Андрія Садового погодили на засіданні колегії у середу, 24 лютого. Про це повідомив керівник Академічної хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал, який диригуватиме хором.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua


Очікується, що хор буде змішаний: чоловічий і жіночий. До участі запрошують усіх депутатів міської ради. Першу репетицію запланували на 4 березня.


За словами диригента, ідея міського голови полягає в тому, що така творча співпраця покращить внутрішні комунікації між депутатами ради.

 

Фото www.facebook.com/dmytro.katsal


Упродовж року хор розучуватиме виконання Державного гімну України, пісню «Боже великий, єдиний», гімни ОУН і УСС, а також «Заповіт» Шевченка.

 

Зазначимо, до цього упродовж 15 років церемоніальне виконання Державного гімну, зокрема і на установчій сесії Львівської міської ради восьмого скликання, яка відбулася 4 грудня 2020 року, здійснював муніципальний хор «Гомін». У супроводі професійних виконавців депутати також разом співали «Боже великий, єдиний».


Нагадаємо, Академічна хорова капела «Дударик» у 2021 році святкує 50-річний ювілей, торік вона отримала статус національної. Щороку у День Незалежності України хористи біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові справляють подяку за незалежність України: виконують Акафіст до Пресвятої Богородиці та представляють громадськості ретроспективу українського гімну – козацького, русинського, стрілецького, повстанського, духовного і державного.
 

 

25.02.2021

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