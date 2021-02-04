Три по чотири: "Віртуози Львова" запрошують концерт «Пори року».

 

У суботу, 6 лютого, у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика відбудеться концерт «4+4+4. Пори року». Це - авторський проєкт Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова», який відбувається уже близько 20 років на початку року, взимку.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Вже традиційно, близько двадцяти років, «Віртуози Львова» у зимовий період презентують свій проєкт «4+4+4», який об’єднав знамениті «Пори року» Антоніо Вівальді, «Пори року в Буенос-Айресі» Астора П’яццоли та «Чотири пори Мангеттена» композитора українського походження Олексія Шора. Концерт у залі ім. Станіслава Людкевича розпочнеться у суботу о 17:оо, повідомили організатори.

 

Соліст Корній Шелдунов. Фото  https://philharmonia.lviv.ua

 

«Ідея цього проекту дуже проста – початок року, оновлення, коло часу. Ну коли ще слухати вічну музику Вівальді? Але ми додаємо родзинку – «Пори року в Буенос-Айресі» Астора П’яццоли, – які вдало контрастують з бароковою класикою та додають неповторного колориту. Пригадую, коли я привіз ноти з Польщі (дістати партитури на той час було непросто) і ми зіграли цю композицію вперше – був справжній фурор! Не менше захоплення завжди викликає сюїта Олексія Шора!», – розповів керівник оркестру, дириґент Сергій Бурко.

 

Солістка Сандра Василькова. Фото  https://philharmonia.lviv.ua

 

Солюватимуть у композиціях знана українська скрипалька Богдана Півненко та її юні вихованці – Сандра Василькова та Корній Шелдунов. Їх участь стала можлива звдяки співпраці із фондом VERE MUSIC FUND, який надає українським музикантам гранти для участі в конкурсах, реалізує фестивальні проєкти та освітні ініціативи.

04.02.2021

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