Львівська національна філармонія запрошує на фестиваль Mozart BirthDay.

У Львівській національній філармонії з нагоди 265-річчя з дня народження всесвітньо відомого композитора Вольфганга Амадея Моцарта 27-31 січня відбудеться низка концертів Mozart BirthDay, присвячених музиці віденського класика.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Перша подія фестивалю Mozart BirthDay запланована на середу, 27 січня. Вона об’єднає творчість Моцарта, адже він народився саме 27 січня, і Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – скорботну дату, яку маємо у цей день.

У програмі концерту прозвучать Sinfonia Concertante для скрипки, альта і оркестру та Реквієм композитора. Виконавці: Марія Ткачик – скрипка; Наталія Кулеба – альт, Ірина Мельник – сопрано, Лілія Нікітчук – мецо-сопрано, Михайло Кушлик – тенор, Володимир Шинкаренко – бас, камерний хор «Gloria» та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії, диригуватиме Володимир Сивохіп. Концерт розпочнеться о 19:00, квитки – за посиланням. На Youtube-каналі Львівської національної філармонії під час концерту відбуватиметься онлайн-трансляція.

У четвер, 28 січня, відбудеться концерт «Три Моцарти». Це авторський проєкт Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова». Святковий концерт за участі колективу та солістів цілком складатиметься із творів трьох Моцартів: батька – Леопольда, сина – Вольфґанґа Амадея та внука – Франца Ксавера, або львівського Моцарта, адже більшу частину він жив і творив саме у цьому місті.

Слухачі насолоджуватимуться фортепіанним квартетом соль мінор Франца Ксавера Моцарта, симфонією Соль мажор Леопольда Моцарта, почують арію Секста з опери «Милосердя Тита», арію Фарнака з опери «Мітрідат, цар Понтійський» Вольфґанґа Амадея Моцарта та його струнний квартет №15 ре мінор. Концерт розпочнеться о 19:00, квитки – за посиланням.

У п’ятницю, 29 січня, святкування продовжать музиканти Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під батутою Теодора Кухаря. У програмі концерту Brilliant MozartGala – симфонічні композиції та твори для флейти і арфи.

Концерт розпочнеться о 19:00, квитки – за посиланням. На Youtube-каналі Львівської національної філармонії під час концерту відбуватиметься онлайн-трансляція.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

У суботу, 30 січня, долучиться до відзначення 265-ї річниці із дня народження Моцарта Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів». Ідея концерту Mozart`s power проходить лейтмотивом не лише через репертуар, а також є і у складі виконавців вечора. Солістами концерту є найвідоміші українські музиканти: Валерій Соколов, Катерина Тітова та юна Христина Михайличенко.

Концерт розпочнеться о 19:00, квитки – за посиланням. На Youtube-каналі Львівської національної філармонії під час концерту відбуватиметься онлайн-трансляція.

Фото https://philharmonia.lviv.ua



Завершиться фестиваль у неділю, 31 січня, інтерактивним концертом для дітей MozartKids. На наймолодших слухачів очікує надшвидкісний музичний експрес. Він промчить найцікавішими музичними зупинками творчості геніального Моцарта.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Діти будуть безпосередньо брати участь у цій захопливій музичній подорожі. На них очікують цікаві ігри, інтерактиви та чудовий настрій, повідомили організатори. Концерт розпочнеться о 19:00, квитки – за посиланням.