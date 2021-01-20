Поліція почала штрафувати "євробляхи": 8,5 тисячі гривень за їзду на чужому авто.

 

Українська поліція почала штрафувати водіїв автомобілів на номерах із європейською реєстрацією. Привід для штрафу - якщо машиною керує не та людина, котра ввезла її на територію України згідно з документами.

 

Про це повідомляє ТСН.ua.

 

 

При першому випадку порушення поліція на місці виписує штраф розміром у 8,5 тисячі гривень. Якщо ж порушник попадеться вдруге - штраф буде вдвічі більшим; із вилученням водійського посвідчення.

 

Наразі такі правопорушення фіксують лише в Харкові та Харківській області. Саме там поліціянти отримали доступ до баз нерозмитнених авто від Державної фіскальної служби першими.

 

За кілька днів уже оштрафовано десятки водіїв. Незабаром така практика, найпевніше, пошириться на всю країну. У поліції запевняють, що діють в межах законодавства.

 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав запровадження такої новації виправданим.

 

"Збиває людину, ми прибуваємо на місце – євробляхи є, машина є, а людини немає. Хто збив? Хто за кермом? Хто відповідальний? Ніхто не знає. Це порушує закон України. Тому, якщо в автомобілі не існує перехідної реєстрації, тобто як транзитна, наприклад, закріплена за якоюсь людиною і вона прострочила всі терміни реєстрації, такі машини будуть виявлятися і відправлятися на штрафмайданчик. Плакати не треба – повинен бути порядок", - сказав Аваков.

 

20.01.2021

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