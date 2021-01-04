У Франківську створять відкриту майстерню для місцевих інноваторів.

У конкурсному відборі ініціатив регіонального розвитку франківчани отримали фінансування на реалізацію проєкту «Розбудова екосистеми інновацій Івано-Франківська». У рамках проєкту передбачене технічне оснащення відкритої майстерні на базі інноваційного центру «Промприлад. Реновація». Загальний бюджет проєкту становить 17,3 мільйона гривень, йдеться у дописі на facebook-сторінці Promprylad. Renovation.

Фото https://promprylad.ua

За планом, простір для експериментів площею 1500 м² буде обладнано для активного користування резидентами та відвідувачами. Для майстерні закуплять лазерні різаки, устаткування для різьби, паяння, 3D-принтери, щоб охочі могли випробовувати там свої винаходи.

Проєкт є спільною ініціативою команди Promprylad. Renovation, управління інвестиційної політики Івано-Франківської міськради, платформи «Тепле місто», MetaLab, PPV Knowledge Networks. Він передбачає аналіз екосистеми інновацій в Івано-Франківську та формування спільноти резидентів майстерні.

«Фактично, ми починаємо з аналізу виявлення того, наскільки інноваційне середовище у місті, в університетах, на підприємствах. Будуть різні зустрічі, після яких люди зможуть спробувати свої інновації на обладнанні, яке встановлять на Promprylad. Renovation», – розповів начальник управління інвестиційної політики Івано-Франківської міськради Ігор Попадюк у коментарі «Суспільному. Карпати».

За його словами, спершу відберуть 125 винахідників Івано-Франківська. Протягом п’яти курсів вони зможуть спробувати втілити свої ідеї. Пізніше матимуть змогу підписати угоду з лабораторією та вносити гроші, щоб вона працювала.

Фото www.facebook.com/promprylad.renovation

Система має працювати так, щоб люди були зацікавлені в її розвитку, вважає начальник управління інвестиційної політики. Резиденти, які братимуть участь у проєкті, також мають бути зацікавлені у її поступі. Для того, аби працювати з обладнанням, резидентам необхідна спеціальна підготовка.

«Ми повинні говорити про те, що люди мають мати знання та вміння, щоб працювати на такому обладнанні. Якщо говоримо про університети, то залучатимуть викладачів, які знатимуть, як все працює. Разом зі студентами вони спробують виріб. Університет ставатиме резидентом, який теж виділятиме гроші, щоб це середовище розвивалося. Також фірми, які хочуть спробувати створити свої нові вироби, мусять бути резидентом, тобто учасником цього проєкту», – зазначив Попадюк.