Кавалерами ордена «За інтелектуальну відвагу» стали Роман Кісь (посмертно) та Орест Друль.

Орден «За інтелектуальну відвагу» — срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї». Зазвичай урочиста церемонія вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року», після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.

Традиція була цілком дотримана і нині, але, з огляду на карантинні обмеження, у дуже вузькому колі із дотримання соціальної дистанції. Урочистість провадили Олесь Пограничний та Марта Возняк при незмінному майстрові церемоній Юліанові Крету.

Отже, орденами «За інтелектуальну відвагу» було відзначено:

– «за гідну поставу, плекання інтелектуальних дискурсів та розвиток площадок для їхньої екзистенції» Ореста Друля, автора, редактора інтернет-видання «Збруч» (досконалу лаудацію прочитав Олег Яськів);

– «за відважний пошук сенсів та формулювання сутнісних смислів» Романа Кіся, справжнього філософа, анахорета (блискучу лаудацію прочитав Ігор Держко). Роман Кісь погодився прийняти нагороду, але шість днів тому відійшов у засвіти.

Відзнакою «За добру справу» було нагороджено – «за гідну громадянську поставу, активне волонтерство та підтримку українського війська» громадського діяча, волонтера Хосе Турчика​ (докладну лаудацію Мирослава Мариновича прочитав Олесь Старовойт)

Таким чином, кавалерами ордену «За інтелектуальну відвагу» за 20 років його існування є 47 осіб. Це, окрім цьогорічних лауреатів:

Олександр Ройтбурд — художник (2019);

Станіслав Росєк — видавець (2019);

Тамара Гундорова — літературознавиця і культуролог (2019);

Йосиф Зісельс — громадський діяч, дисидент (2018);

кир Філарет (Денисенко) — патріарх Української Православної Церкви (2018);

Оксана Линів – диригентка (2017);

Павел Смоленський — журналіст (2017);

Євген Бистрицький — філософ (2017);

Тарас Прохасько — письменник та натурфілософ (2016)

Іза Хруслінська — авторка і громадська діячка (2016)

Влад Троїцький — режисер (2015);

Тібор Сільваші — художник (2015);

Богуміла Бердиховська — громадська діячка, політолог (2014);

Сергій Дацюк — філософ, громадський діяч, блогер (2014);

Руслана Лижичко — громадська діячка, співачка, волонтер (2013);

Кармелла Цепколенко — композиторка (2012);

Костянтин Сігов — науковець і громадський діяч (2012);

Микола Княжицький — український журналіст (2012);

Богдан Гаврилишин — економіст і громадський діяч (2011);

Богдан Сорока — художник-графік, громадський діяч (2011);

Ярослав Грицак — доктор історичних наук, професор (2010);

Александра (Оля) Гнатюк — перекладачка, громадська діячка (2010);

Мойсей Фiшбейн — поет i перекладач (2010);

Оксана Пахльовська — письменниця, культуролог (2009);

Андрій Содомора — поет, письменник, перекладач (2009);

Ігор Шевченко — історик-візантолог (2009);

Анатолій Гриценко — голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2008);

архієпископ Ігор Ісіченко — науковець, письменник (2008);

Мустафа Джемілєв — голова Меджлісу кримськотатарського народу (2007);

Леонід Фінберг — редактор, громадський діяч (2007);

Євген Захаров — правозахисник (2006);

Роман Петрук — митець (2006);

Богдан Осадчук — публіцист, науковець (2006);

Анджей Нікодемовіч — композитор (2005);

о. Борис Гудзяк — ректор УКУ (2005);

Павло Чучка — ректор (2005);

Григорій Грабович — літературознавець (2004);

Мирослав Маринович — правозахисник (2004);

Валентин Сильвестров — композитор (2004);

В’ячеслав Брюховецький — президент Києво-Могилянської академії (2003);

Роман Віктюк — режисер (2003);

Емма Андієвська — мисткиня та поетка (2002);

Мирослав Попович — філософ (2002);

Наталя Яковенко — історик (2001);

Борис Тарасюк — міністр (2001).