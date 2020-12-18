Кавалерами ордена «За інтелектуальну відвагу» стали Роман Кісь (посмертно) та Орест Друль.

Орден «За інтелектуальну відвагу» — срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї». Зазвичай урочиста церемонія вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року», після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.
Традиція була цілком дотримана і нині, але, з огляду на карантинні обмеження, у дуже вузькому колі із дотримання соціальної дистанції. Урочистість провадили Олесь Пограничний та Марта Возняк при незмінному майстрові церемоній Юліанові Крету.
Отже, орденами «За інтелектуальну відвагу» було відзначено:
– «за гідну поставу, плекання інтелектуальних дискурсів та розвиток площадок для їхньої екзистенції» Ореста Друля, автора, редактора інтернет-видання «Збруч» (досконалу лаудацію прочитав Олег Яськів);
– «за відважний пошук сенсів та формулювання сутнісних смислів» Романа Кіся, справжнього філософа, анахорета (блискучу лаудацію прочитав Ігор Держко). Роман Кісь погодився прийняти нагороду, але шість днів тому відійшов у засвіти.
Відзнакою «За добру справу» було нагороджено – «за гідну громадянську поставу, активне волонтерство та підтримку українського війська» громадського діяча, волонтера Хосе Турчика (докладну лаудацію Мирослава Мариновича прочитав Олесь Старовойт)
Таким чином, кавалерами ордену «За інтелектуальну відвагу» за 20 років його існування є 47 осіб. Це, окрім цьогорічних лауреатів:
Олександр Ройтбурд — художник (2019);
Станіслав Росєк — видавець (2019);
Тамара Гундорова — літературознавиця і культуролог (2019);
Йосиф Зісельс — громадський діяч, дисидент (2018);
кир Філарет (Денисенко) — патріарх Української Православної Церкви (2018);
Оксана Линів – диригентка (2017);
Павел Смоленський — журналіст (2017);
Євген Бистрицький — філософ (2017);
Тарас Прохасько — письменник та натурфілософ (2016)
Іза Хруслінська — авторка і громадська діячка (2016)
Влад Троїцький — режисер (2015);
Тібор Сільваші — художник (2015);
Богуміла Бердиховська — громадська діячка, політолог (2014);
Сергій Дацюк — філософ, громадський діяч, блогер (2014);
Руслана Лижичко — громадська діячка, співачка, волонтер (2013);
Кармелла Цепколенко — композиторка (2012);
Костянтин Сігов — науковець і громадський діяч (2012);
Микола Княжицький — український журналіст (2012);
Богдан Гаврилишин — економіст і громадський діяч (2011);
Богдан Сорока — художник-графік, громадський діяч (2011);
Ярослав Грицак — доктор історичних наук, професор (2010);
Александра (Оля) Гнатюк — перекладачка, громадська діячка (2010);
Мойсей Фiшбейн — поет i перекладач (2010);
Оксана Пахльовська — письменниця, культуролог (2009);
Андрій Содомора — поет, письменник, перекладач (2009);
Ігор Шевченко — історик-візантолог (2009);
Анатолій Гриценко — голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2008);
архієпископ Ігор Ісіченко — науковець, письменник (2008);
Мустафа Джемілєв — голова Меджлісу кримськотатарського народу (2007);
Леонід Фінберг — редактор, громадський діяч (2007);
Євген Захаров — правозахисник (2006);
Роман Петрук — митець (2006);
Богдан Осадчук — публіцист, науковець (2006);
Анджей Нікодемовіч — композитор (2005);
о. Борис Гудзяк — ректор УКУ (2005);
Павло Чучка — ректор (2005);
Григорій Грабович — літературознавець (2004);
Мирослав Маринович — правозахисник (2004);
Валентин Сильвестров — композитор (2004);
В’ячеслав Брюховецький — президент Києво-Могилянської академії (2003);
Роман Віктюк — режисер (2003);
Емма Андієвська — мисткиня та поетка (2002);
Мирослав Попович — філософ (2002);
Наталя Яковенко — історик (2001);
Борис Тарасюк — міністр (2001).
18.12.2020