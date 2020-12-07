Львівська філармонія запрошує на концерт проєкту «Польсько-українські музичні діалоги».

Концерт «Польсько-українські музичні діалоги», який запланований на 19:00 у п'ятницю, 11 грудня, для публіки проведуть польський піаніст Міхаіл Древновський та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під батутою польського дириґента Романа Реваковича.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

У програмі вечора звучатимуть: «Три твори у давньому стилі» для струнних Генрика Ґурецького, Фортепіанний квінтет Тадеуша Маєрського, концерт №1 для фортепіано та струнного оркестру Ігоря Щербакова та «Синфонієтта» для струнних Кшиштофа Пендерецького.

«Три твори у давньому стилі» для струнних – мініцикл, в яком два жвавих танці відтіняють зворушливу меланхолійну повільну частину. Цей твір - напрочуд мелодійний для затятого аванґардиста, яким вважав себе композитор Генрик Ґурецький. Ця партитура була його відповіддю на необережний закид директора Польського музичного видавництва Тадеуша Очлевського про відсутність навіть натяку на мелодію в творах Ґурецького. Як зізнався згодом композитор, ця робота стала «вікном в ренесанс, антидотом від авангарду», повідомили організатори.

Соліст концерту Міхаіл Древновський активно займається відродженням творчого спадку композитора Тадеуша Маєрського.

Постать Тадеуша Маєрського є знаковою для музичної культури Львова, оскільки митець став одним з перших адептів серійної, додекафонної техніки та естетичних засад експресіонізму у музичному мистецтві краю. Однак Маєрський сприймав та використовував далеко не всі елементи додекафонії. Камерно-ансамблеві твори композитора - написаний у руслі пізньоромантичних тенденцій, але з відчутним впливом авангардних європейських течій початку ХХ століття. Слухачі матимуть змогу насолодитися одним із них у програмі концерту ,а саме Фортепіанним квінтетом.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Також у виконанні Древновського прозвучить концерт №1 для фортепіано та струнного оркестру сучасного українського композитора, голови Національної спілки композиторів України - Ігоря Щербакова, чия творчість і духовна спрямованість сформували обличчя української музики кінця ХХ – початку ХХІ століть. Цього року він святкує своє 65-ти річчя.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

«Звісно, такий проєкт як Польсько-українські музичні діалоги не може обійтися без музики генія ХХ століття – Кшиштофа Пендерецького. Тож, у фіналі концерту і проєкту звучатиме «Синфонієтта» для струнних видатного польського композитора, педагога і двічі лауреата премії «Греммі». Роман Ревакович диригуватиме Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії», – зазначено у повідомленні.