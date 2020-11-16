Презеновано другу книгу серії «Обрії науки», присвячену сучасним дослідженням часу.

У Львові сьогодні, 16 листопада, відбулася онлайн-презентація наукового видання «Обрії науки ІІ. Історії часу», виданого за підтримки Українського католицького університету. До книги увійшли доповіді та статті львівських науковців та їхніх колег, присвячені темі часу.

Фото https://www.youtube.com/Обрії-науки

Як розповів співредактор книги Юрій Головач, міждисциплінарний семінар «Обрії науки» творить унікальний в Україні майданчик для спілкування і вироблення єдиної візії між природничими та гуманітарними науками, досвідченими вченими та студентами. У межах цієї міждисциплінарної співпраці науковців у 2016 році видали першу книгу – «Обрії науки: Збірка нарисів про науку і про вчених».

«Ми обираємо для наукових зустрічей тему, яка досліджується різними ділянками науки, і доходимо спільного її розуміння», – зазначив він.

До нової книги увійшли статті, присвячені темі часу – як її розуміють представники різних дисциплін: астрономії, фізики, богослов’я, філософії, психології, соціології, мовознавства, семіотики, історії. Поняття часу важко піддається формалізації навіть у рамках однієї дисципліни. Як формувалося наше сьогоднішнє розуміння часу і чи можлива про це спільна мова між представниками різних наук – на ці та подібні запитання шукають відповіді автори цієї книжки.

Зокрема Богдан Новосядлий підготував для читачів науковий екскурс щодо дослідження часу з погляду фізиків – «Історія часу: від кванта часу до віку Всесвіту».

У книзі вміщенна стаття Неллі Карамишевої «Логіко-філософські концепції часу», Інна Галецька та Оксана Сеник зосередилися на «Психології відображення та переживання часу», Борис Потятинник представив «Медійний час: три парадигми».

Фото https://astro.lnu.edu.ua

Також молоді науковці та студенти зможуть ознайомитися з найцікавішими концепціями європейських дослідників. Зокрема, у книзі опубліковано український переклад статті французького астронома і популяризатора науки Каміля Фламмаріона «Теперішнє-майбутнє і парадокс часу», яка була актуальною для галичан 100 років тому. Юрій Головач, Ярослав Грицак та Богдан Новосядлий підготували для книги і статтю про вплив поглядів Каміля Фламмаріона на наукові концепції у Галичині, адже згадувана стаття була опублікована у «Літературно-науковому віснику» за редакцією Михайла Грушевського у 1924 році.

Окремої уваги заслуговує науковий нарис «Невелике доповнення до довгої соціальної історії часу» польського та англійського філософа і соціолога Зиґмунда Баумана. Статтю підготували на основі виступу, виголошеного вченим у Львові.