У Франківському краєзнавчому музеї розмістили погруддя митрополита Андрея Шептицького.

 

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї сьогодні, 11 листопада, презентували погруддя митрополита Андрея Шептицького, яке створив київський скульптор Данило Книшук під час участі у конкурсі на пам’ятник митрополитові. Ідея Книшука здобула друге місце, тому погруддя митець передав місцевому музею.

 

Фото http://briz.if.ua

 

Він розповів, що мав багато варіантів, як зобразити Андрея Шептицького, однак все ж зупинився саме на створенні скульптури митрополита.

 

«Вирішив зробити його об’єктивним, узагальненим, щоб там було життя, щоб він не був стилізований, щоб ми відчули, що може щось бути справжнє в людях, які нас оточують – і на цьому був акцент, у погляді в майбутнє» – зазначив Книшук.

 

Митець працював над погрудддям упродовж усього літа, перед тим розробляв образ монумента митрополита ще з 2012 року.

 

Фото https://gk-press.if.ua

 

«Найважче було передати мудрість Шептицького. Я не так хотів сподобатися глядачу, як розкрити постать Шептицького. Хотів, щоб за цим погруддям відчували глибину. Щоб коли дивилися у його очі, то побачили те майбутнє України, яке бачив він», – додав Книшук.

 

Директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик розповіла, що погруддя розташують у залі сакрального мистецтва, відвідувачі зможуть побачити його після зняття карантинних обмежень.

 

Скульптор Данило Книшук має намір завершити творчий задум і на основі цього погруддя створити пам’ятник митрополитові Андрею Шептицькому в повен зріст із граніту.

 

11.11.2020

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