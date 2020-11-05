Вперше в Україні звучатиме дитяча опера «Серце Оксани».

 

Вперше в Україні у неділю, 8 листопада, у Львівській національній філармонії імені М. Скорика прозвучить дитяча опера «Серце Оксани», написана у 1960 році українською композиторкою Стефанією Туркевич у Великій Британії.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

У 2017 році рукописи композиторки оцифрували, що дало змогу «повернути» в Україну більшу частину її творчого доробку, яка у радянські часи була під цензурою. У 2020 році проєкт постановки дитячої опери «Серце Оксани» став одним із переможців конкурсу «Фокус на культуру» від Львівської міськради.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

«Прем’єра дитячої опери Стефанії Туркевич стане одним із перших кроків до відкриття творчої спадщини маловідомої, незаслужено забутої мисткині, творчість якої у радянські часи опинилася під забороною», – зазначили у Львівській національній філармонії.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

У постановці задіяно понад 60 учасників, серед яких значна частина - діти. Зокрема,  виступатиме інструментальний ансамбль Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, 8 солістів, дитячо-молодіжний камерний хор «Жайвір» та балетна школа-театр L.Stage.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

За сюжетом «Серце Оксани» – це захоплива історія про дівчинку Оксану та її двох братиків Романа і Влодка, сповнена пригод та випробувань. Головна героїня розшукує рідних братів, яких забрав у своє царство Цар Ох через їх неповагу і непослух. Дівчинка звертається за допомогою до Зірок, Вітру, Місяця та Сонечка. Для того, аби здобути їх прихильність, вона робить їм подарунки: Вітру віддає черевички, Зіркам – стяжечки, а Місяцю – свої коси. Однак жоден з них не допоміг дівчинці. Тоді Оксанка звертається до Сонечка, жертвуючи найціннішим – серцем. Сонечко привело героїню до Царя Оха, який погодився відпустити братів додому, однак холод сестри налякав хлопців і вони намагаються відібрати в Царя серце дівчини. І це їм вдається ...

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

У неділю, 8 листопада,відбудеться дві вистави опери: о 13:00 та о 16:00. Квитки можна придбати у касі філармонії. Також подія транслюватимуться на офіційних YouTube-каналі філармонії та на facebook-сторінці Львівської національної філармонії.

 

05.11.2020

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