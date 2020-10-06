Міжнародний фестиваль «Контрасти» зібрав у Львові 48 композиторів.

 

У Львові успішно відбувся 26-й Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», який тривав впродовж 25 вересня – 4 жовтня. Музиканти з України, Польщі та Німеччини презентували симфонічні, камерно-інструментальні, електроакустичні та вокальні програми під загальною темою фестивалю «Метаморфози-2020», повідомили організатори.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

«Тема цьогорічного фестивалю звучала як «Метаморфози-2020»: у світі, який раптово змінився, ввівши в наше життя поняття «до карантину», сучасне мистецтво стає в аванґарді змін, трансформацій і метаморфоз нашого повсякдення. У межах «Контрастів» відбулося 20 музичних подій, прозвучали 56 творів 48 композиторів з різних куточків світу», – повідомили у Львівській національній філармонії.

 

Зокрема, були презентовані нові композиції українських митців. 1 жовтня у виконанні Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» відбулась прем’єра твору Ольги Криволап Carmina amoris («Пісні кохання») для струнних. Знаменитий цикл «Місячний П’єро» Арнольда Шенберґа прозвучав у перекладі українською. Також у межах «Контрастів» відбулися електроакустичні перформанси «Внутрішні голоси» Максима Коломійця та «Визволення з плаского світу IІ» Остапа Мануляка.

 

Фото https://philharmonia.lviv.ua

 

Гостем цьогорічних «Контрастів» став польський ансамбль Kwartludium, який презентував проєкт «Множинний образ», в рамках якого відбулась прем’єра твору молодої української композиторки Марти Галаджун. Саме вона минулого року була виокремлена з-поміж усіх інших учасників композиторських майстер-класів COURSE, та отримала можливість написати твір для цього ансамблю.

 

На закритті фестивалю прозвучала композиція Ріхарда Штрауса «Метаморфози» у виконанні Струнної групи Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, якою диригував Вінсент Козловський із Польщі.

 

Під час фестивалю відбулися міжнародні майстер-класи нової музики COURSE. Цьогоріч у них взяли участь шість композиторів з України, Туреччини та Китаю. Твори, написані під час майстер-класів прозвучали у виконанні київського колективу Ensemble Nostri Temporis 3 жовтня в концертному залі Людкевича.

 

Фото Анастасії Іванової

 

Також відбулися три інтерактивні лекції німецького філософа сучасного мистецтва Гаррі Лєманна, які транслювалися наживо на камерній сцені Львівської філармонії.

 

Широко у «Контрастах-2020» була представлена творчість українських композиторів. На відкритті фестивалю камерний склад Академічного симфонічного оркестру філармонії виконував «Сумну кантату» Валентина Бібіка, камерну симфонію Всеволода Задерацького, а також рідко виконувану в Україні Сьому партиту для духового квінтету Мирослава Скорика.Також звучала музика Валентина Сильвестрова, Бориса Лятошинського, Євгена Станковича, Володимира Загорцева, Святослава Луньова, Остапа Мануляка, львівських композиторів – Юрія Ланюка, Олександра Козаренка, Богдани Фроляк та Богдана Сегіна.

 

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