У Коломиї ремонтують Музей писанки.

 

У Коломиї тривають фасадні ремонтні роботи у Музеї писанкового розпису, якому наприкінці вересня виповнилося 20 років. Оновлювати розпис найбільшої у світі писанки, яка є частиною споруди музею, буде автор первинного малюнку Василь Перегінець.

 

Фото https://ntktv.ua

 

У Коломиї адміністрація Музею писанкового розпису, готуючись до його 20-річчя, у 2019 році замовила проектно-кошторисну документацію для його капітального ремонту. Вартість робіт оцінили у 7 млн грн. Проте у 2020 році через карантин та економію бюджету, музейники коштів на капітальний ремонт не отримали, і проводять поточний ремонт своїми силами, повідомила директорка музею Ярослава Ткачук.

 

Потреба у невідкладному ремонті стала очевидною після червневих злив на Івано-Франківщині: через вікна наверху писанки дощова вода заливала приміщення музею.

 

«Пінопласт, яким обкладено писанку на фасаді, вбирав дощову воду, його необхідно повністю замінити. Під час сильних опадів, у музеї зі стелі та вікон усе затікало»,  пояснила директорка музею.

 

На невідкладний ремонт із бюджету Івано-Франківщини виділили 310 тис. грн. Решту коштів залучили від меценатів та місцевих митців.

 

«Народні умільці, художники, митці згуртувалися, вони виставили свої роботи на аукціон, і зібрані кошти передали на ремонт музею»,  зазначила Ярослава Ткачук.

 

Фото www.facebook.com/Музей-Писанки

 

У піддашші музею замурували вікна, ліквідували сирість на стінах та оновили скульптуру писанки. Оновлювати її розпис буде кілька художників на чолі з автором первинного малюнку Василем Перегінцем. Художники уже замовили фарби для розпису, й за хороших погодніх умов мають здійснити його до кінця жовтня. Тоді музей знову відчинить двері для відвідувачів.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

Коломийський музей писанкового розпису – це філія Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, спочатку його облаштували в одному із найстаріших храмів Коломиї – Благовіщенській церкві.

 

 

Будівлю для музею з скульптурою найбільшої у світі писанки, за проектом Володимира Блащука та Ігоря Шумина, у Коломиї спорудили у 2000 році. Музейна збірка налічує  понад 12 тисяч писанок з усієї України та інших країн світу.

 

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