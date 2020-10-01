У Львові відзначать 30-ту річницю «Революції на граніті».

 

У Львові у п’ятницю, 2 жовтня, відбудуться урочисті збори з нагоди 30-річчя «Революції на граніті». Учасники студентського голодування 1990 року зберуться у сесійній залі Львівської обласної ради о 13:30, повідомила Роксоляна Шимчук на своїй facebook-сторінці.

 

Фото https://zbruc.eu

 

Увечері заплановане відзначення в осередках Студентського братства.

 

Фото www.istpravda.com.ua

 

У суботу, 3 жовтня, у Військовому храмі Стрітення Господнього відбудеться молебен за учасників революції та поминальна служба. Опісля учасники знакової акції відвідають цвинтарі міста, щоб віддати шану тим учасникам студентської революції, кого уже немає, зокрема Ігоря Коцюруби та Маркіяна Іващишина.

 

Фото www.istpravda.com.ua

 

З 2 жовтня до 17 жовтня на фасадах Львівської міської ради, «Львівської політехніки» та Львівського університету ім. Івана Франка вивісять банери з ювілейною датою.

 

Наступного тижня у «Львівській політехніці» та у Музеї визвольної боротьби України відкриють тематичні виставки, присвячені «Революції на граніті».

 

Фото https://zbruc.eu

 

До слова, своє 30-річчя торік відзначило Студентське братство Львова.

 

01.10.2020

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