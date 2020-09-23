Мирославові Скорику спорудять пам’ятник коштом обласного бюджету.

Видатному композитору і музикознавцю, Герою України Мирославу Скорику на Личаківському цвинтарі у Львові зведуть пам’ятник. На це із бюджету Львівської області витратять 700 тисяч гривень, повідомили в пресслужбі облдержадміністрації.

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Проект спорудження пам’ятника ініціювала дружина композитора, проректор з питань науки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професорка Андріана Скорик. Очікується, що пам’ятник встановлять до річниці смерті Мирослава Скорика.

Напередодні, 22 вересня, бюджетна комісія Львівської облради погодила виділення коштів на спорудження монументу, а депутати проголосували за це рішення.

«Мирослав Скорик – один із тих геніїв, які творили нашу історію. Львівщина пишається тим, що має такого уродженця, талант якого оцінили у багатьох країнах світу. Для нього Львів завжди був особливим місцем, джерелом його натхнення. Гідне пошанування постаті нашого великого земляка – маленька лепта тої поваги, на яку він заслужив», – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.

Фото www.ukrinform.ua

Також запропоновано присвоїти ім’я композитора Львівській національній філармонії. Відповідне звернення, подане колективом філармонії та Андріаною Скорик і підтримане ЛОДА, буде винесено на розгляд депутатів під час одного з наступних засідань Львівської облради.

До слова, під час цьогорічного відзначення Дня незалежності президент Володимир Зеленський анонсував заснування державної премії імені Мирослава Скорика – за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва.