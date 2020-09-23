Мирославові Скорику спорудять пам’ятник коштом обласного бюджету.

Видатному композитору і музикознавцю, Герою України Мирославу Скорику на Личаківському цвинтарі у Львові зведуть пам’ятник. На це із бюджету Львівської області витратять 700 тисяч гривень, повідомили в пресслужбі облдержадміністрації.
Фото www.ukrinform.ua
Проект спорудження пам’ятника ініціювала дружина композитора, проректор з питань науки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професорка Андріана Скорик. Очікується, що пам’ятник встановлять до річниці смерті Мирослава Скорика.
Напередодні, 22 вересня, бюджетна комісія Львівської облради погодила виділення коштів на спорудження монументу, а депутати проголосували за це рішення.
«Мирослав Скорик – один із тих геніїв, які творили нашу історію. Львівщина пишається тим, що має такого уродженця, талант якого оцінили у багатьох країнах світу. Для нього Львів завжди був особливим місцем, джерелом його натхнення. Гідне пошанування постаті нашого великого земляка – маленька лепта тої поваги, на яку він заслужив», – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.
Фото www.ukrinform.ua
Також запропоновано присвоїти ім’я композитора Львівській національній філармонії. Відповідне звернення, подане колективом філармонії та Андріаною Скорик і підтримане ЛОДА, буде винесено на розгляд депутатів під час одного з наступних засідань Львівської облради.
До слова, під час цьогорічного відзначення Дня незалежності президент Володимир Зеленський анонсував заснування державної премії імені Мирослава Скорика – за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва.
23.09.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Мирослав Скорик (13 липня 1938 – 1 червня 2020) – видатний композитор і музикознавець сучасності. Його музика входить до репертуару багатьох українських виконавців та колективів. Його твори виконують у країнах Європи, у США, Канаді, Австралії.
Серед найвідоміших творів Мирослава Скорика – музика до кінофільму «Тіні забутих предків», «Мелодія», перший український твіст «Не топчіть конвалій». А ще в доробку композитора й музикознавця – «Гуцульський триптих» і «Карпатський концерт» для симфонічного оркестру, три фортепіанні та вісім скрипкових концертів, а також концерт для віолончелі з оркестром, сім партит для різних складів, дві сонати для скрипки і фортепіано, численні композиції для фортепіано, скрипки та камерних ансамблів.
Мирослав Скорик є творцем монументальних творів, як-от Духовний концерт для мішаного хору а capella і солістів, опера «Мойсей» за однойменною поемою Івана Франка та балети «Перехрестя», «Каприси», кантата «Гамалія» на вірші Шевченка.
Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена «Знак Пошани», нагороджений орденом «За заслуги» I, II, III ступенів, академік Академії мистецтв України.
Мирослав Скорик, який в останнє десятиліття був художнім керівником Молодіжного академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів», Київської опери (до 2016 р.), помер у 81-річному віці, 1 червня 2020 року у Києві. 3 червня у столичному патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ відбулося прощання з видатним композитором. 4 червня 2020 року в Архикатедральномук соборі Святого Юра відбулося прощання у Львові. Його поховали 5 червня 2020 року на Личаківському кладовищі на полі № 13.