Національний музей у Львові запрошує до нового прочитання полотен Зеновія Флінти.

У п’ятницю, 28 серпня, о 16:00 у Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові відбудеться відкриття виставки «Зеновій Флінта: реальність та метафізика». Під час виставки експонуватимуть великоформатні сюжетні полотна зі збірки музею та багато раніше не експонованих робочих начерків із родинної колекції, які розкриють «творчу кухню» художника, –​ повідомили організатори.





Виставковий проєкт має на меті привернути увагу глядачів до нового прочитання сюжетних творів 1960-1980-х років знаного львівського митця Зеновія Флінти, оминаючи хибні шаблони реалізму та віджилі стереотипи, – зазначив куратор проєкту, кандидат мистецтвознавства Богдан Мисюга.

Зеновій Флінта – відома постать в українському мистецтві другої половини ХХ століття: живописець, графік, кераміст, організатор художнього життя Львова та стратег його монументального оздоблення.

Флінта – майстер асоціативного образу, любитель Фелінівського кінематографа, і його композиції цього часу – це також своєрідний портрет львівських інтелектуалів 1970-х, що проєктували на мистецтво свій унікальний світ декадентського відчуження.

«Поділля. Жнива», 1977

Експозиція збудована за принципом натурних мотивів, коли у численних ракурсах одного мотиву розкривається інтимна метафізика художнього мислення.

«Натюрморт з вагою», 1981

Тим часом у новому компонуванні графічних ескізів як самодостатніх творів зникає штамп «підрядного жанру», натомість стає видимою філософія «творчої радості» та її невід’ємні складові: захоплення красою натури, пленерна медитація, «гра у метафори».

Усі фото робіт Зеновія Флінти надані куратором виставки Богданом Мисюгою

Виставку реалізують у межах дослідницької програми «UU#Lviv» – архів львівського неофіційного мистецтва другої половини ХХ століття, за сприяння Українського культурного фонду. Упродовж літа мистецтвознавці досліджували альтернативну художню культуру Львова 1950-1980-х років. У фокусі їхньої уваги перебували 16 митців, а саме: Євген Лисик, Роман Сельський, Маргіт Сельська, Богдан Сорока, Зеновій Флінта, Богдан Сойка, Олександра Цегельська, Роман Петрук, Олег Мінько, Карло Звіринський, Олександр Аксінін, Енгеліна Буряковська, Ігор Боднар, Генрієтта Левицька, Петро Маркович, Леопольд Левицький.

Восени на сайті Архіву українського неофіційного мистецтва відкриють новий розділ UU#Lviv, де можна буде детально ознайомитися з творчістю та життям згаданих митців.