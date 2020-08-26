Національний музей у Львові запрошує до нового прочитання полотен Зеновія Флінти.

У п’ятницю, 28 серпня, о 16:00 у Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові відбудеться відкриття виставки «Зеновій Флінта: реальність та метафізика». Під час виставки експонуватимуть великоформатні сюжетні полотна зі збірки музею та багато раніше не експонованих робочих начерків із родинної колекції, які розкриють «творчу кухню» художника, –​ повідомили організатори.


 

Виставковий проєкт має на меті привернути увагу глядачів до нового прочитання сюжетних творів 1960-1980-х років знаного львівського митця Зеновія Флінти, оминаючи хибні шаблони реалізму та віджилі стереотипи, – зазначив куратор проєкту, кандидат мистецтвознавства Богдан Мисюга.

 

Зеновій Флінта – відома постать в українському мистецтві другої половини ХХ століття: живописець, графік, кераміст, організатор художнього життя Львова та стратег його монументального оздоблення.

 

 

Флінта – майстер асоціативного образу, любитель Фелінівського кінематографа, і його композиції цього часу – це також своєрідний портрет львівських інтелектуалів 1970-х, що проєктували на мистецтво свій унікальний світ декадентського відчуження.

 

«Поділля. Жнива», 1977

 

 

Експозиція збудована за принципом натурних мотивів, коли у численних ракурсах одного мотиву розкривається інтимна метафізика художнього мислення.

 

«Натюрморт з вагою», 1981

 

 

Тим часом у новому компонуванні графічних ескізів як самодостатніх творів зникає штамп «підрядного жанру», натомість стає видимою філософія «творчої радості» та її невід’ємні складові: захоплення красою натури, пленерна медитація, «гра у метафори».

 

Усі фото робіт Зеновія Флінти надані куратором виставки Богданом Мисюгою

 

Виставку реалізують у межах дослідницької програми «UU#Lviv» – архів львівського неофіційного мистецтва другої половини ХХ століття, за сприяння Українського культурного фонду. Упродовж літа мистецтвознавці досліджували альтернативну художню культуру Львова 1950-1980-х років. У фокусі їхньої уваги перебували 16 митців, а саме: Євген Лисик, Роман Сельський, Маргіт Сельська, Богдан Сорока, Зеновій Флінта, Богдан Сойка, Олександра Цегельська, Роман Петрук, Олег Мінько, Карло Звіринський, Олександр Аксінін, Енгеліна Буряковська, Ігор Боднар, Генрієтта Левицька, Петро Маркович, Леопольд Левицький. 

 

Восени на сайті Архіву українського неофіційного мистецтва відкриють новий розділ UU#Lviv, де можна буде детально ознайомитися з творчістю та життям згаданих митців.

 

Для довідки: 

 

Зеновій Флінта народився 1 вересня 1935 року в селі Токи Підволочиського району Тернопільської області. Після закінчення семирічної школи в рідному селі продовжив навчання у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша на відділі декоративного розпису. Відтак навчався у Львівському державному інституті прикладного і декоративного мистецтва на відділі художньої кераміки. 1971 року Зеновій Флінта очолив секцію декоративно-прикладного мистецтва Львівського відділення Спілки художників УРСР. Брав участь у Міжнародних бієнале з кераміки у Фаєнці (Італія) 1973, Вальорісі (Франція) 1974. У 1970-1980 роках працював у монументально-декоративному мистецтві.

 

Помер 2 квітня 1988 року у Львові, похований на полі № 21 Личаківського цвинтаря.

26.08.2020

До теми

Білоруська більшість
Віктар Мартінович
Знаєте, що принципово змінилося? Білоруси перестали боятися одне одного. Погляд зсередини.
25.08.20 | | Дискурси
В українців
Андрій Бондар
Ми припиняємо ходу за крок до перемоги. Ми довго відчуваємо біль, але не пам'ятаємо, звідки він. Ми намагаємося грати чужі ролі, ніби десь існує наша істинна роль
24.08.20 | | Дискурси
У житті завжди є місце празнику… і халепі
Юрко ТИМЧУК
Тестостерон, естроген і інші адреналіни регулярно бігають в тілі країни, яка дорослішає дуже помалу. Можливо, і з’явиться український Мойсей і скаже: «Прийшли». А поки що йдемо і збираємо гормони. Огляд тижня
24.08.20 | | Україна
Вчені відстежують аномалію у магнітосфері
Магнітне поле Землі – це щит, що захищає її від згубної космічної радіації. Але цей «щит» має слабке місце.
23.08.20 | | Наука
Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20 | | Наука
Садгора, 1983 – 2020
Юрій Андрухович
«Хто пройшов Садгору, виживе і в Бухенвальді» – безіменному авторові навряд чи спадало на думку, що насправді тут значно більше конотацій. І значно жахніших
21.08.20 | | Дискурси
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20 | | У світі
Якби ми жили мільйон років?
Аві Леб
Дві думки одразу приходять до голови: академікам не можна так довго перебувати на посадах і жоден торт не вмістить стільки свічок. 
21.08.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.