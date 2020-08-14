"Мукачівські стрільці" здалися поліції після п'яти років "розшуків".

 

Ключові фіґуранти справи про стрілянину в Мукачеві у липні 2015 року добровільно здалися правоохоронним органам Закарпаття. Суд обрав Романові Стойці ("Чесний") та Русланові Каганцю ("Комендант") запобіжний захід у вигляді домашнього арешту – але лише на два дні.

 

Про це повідомляє видання "Закарпаття онлайн".

 

 

Нагадаємо, йдеться про стрілянину біля мукачівського спортивного комплексу "Антарес" у липні 2015 року за участі представників "Правого сектору" та бодіґардів народного депутата Михайла Ланя. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив тоді, що всіх учасників стрілянини оточили в лісі й от-от спіймають. "Пошуки" тривали п'ять років. Хлопці з-під Мукачева згодом "засвітилися" в зоні АТО.

 

Сам Стойка написав у Facebook напередодні: "Ми з Комендантом їдемо на наше рідне Закарпаття. Скоріше за все, нас спробують вбити (за наказом Медведчука), але поки земля не почала сипатися на наші гроби, Ми не здамося... Ми йдемо до дому. Ми йдемо з миром. Ми кров’ю змили гріхи та заслужили на чесний суд".

 

Стойка і Каганець прибули до правоохоронців 13 серпня у супроводі адвокатів.

 

Під час судового засідання адвокати зазначили, що 16 серпня 2020 року завершується термін досудового розслідування, а слідчі не подали клопотання про продовження терміну розслідування. Суд присудив їм домашній арешт до кінця терміну досудового розслідування – тобто до неділі. 

 

14.08.2020

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