Нічого не змінилося: в «помаранчевому» Львові все працює, як і раніше.

У Львові й надалі продовжать працювати спортивні заклади, фітнес-центри та хостели. А заклади певних напрямів до 8 серпня додатково перевірятимуть на дотримання маскового режиму, дезінфекції, дистанції, метражу. У такий спосіб міська комісія з питань ТЕБ і НС адаптувала рішення державної комісії щодо «помаранчевої» зони у місті, – повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«У форматі «помаранчевої» зони Львів функціонує вже близько останніх 5-6 місяців, саме тому спортивні заклади, фітнес-центри, хостели продовжують у Львові працювати. Ми проаналізували вимоги, які були в державній постанові, і розуміємо, що якщо в спортивному залі, клубі на 200, 300, 400 кв. м перебуває 2-3 людини, а ці заклади були сьогодні й учора промоніторені, то зрозуміло, що небезпеки це не має. А для великої кількості людей – це робочі місця, це робота цілої індустрії. Саме тому такі заклади з дотриманням всіх необхідних карантинних вимог продовжують працювати. А все решта, що раніше у Львові не функціонувало, і далі не функціонує: планова госпіталізація, робота дитячих баз, які вже не будуть запускатися до вересня – тобто це кілька пунктів, які до сьогодні не функціонували», – пояснив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова.

Тож робота більшості закладів та установ у місті не змінюється, за умов дотримання карантинних обмежень: використання масок, дезінфекторів, дотримання дистанції тощо. Також у Львові проведуть додаткову перевірку ринків, супермаркетів, торгово-розважальних центрів, закладів спорту та закладів громадського харчування на дотримання карантинних вимог.

Окрім того, мерія вкотре закликала мешканців дотримуватися карантинних обмежень і не наражати себе й інших на небезпеку.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

Щодо початку навчання у школах міста, то Москаленко зауважив, що позиція міста – проводити таке навчання «очі в очі», і наразі в управлінні освіти опрацьовують можливість власне такого повноцінного навчання.

«Ми готуємося до проведення навчання «очі в очі» – якщо не буде якихось додаткових форс-мажорних ситуацій спалаху», – додав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, відучора в Україні почав діяти новий підхід до карантинних обмежень, пов’язаних з COVID-19. Відповідно до нього, залежно від епідемічної ситуації, регіон відносять до однієї з чотирьох зон: зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної. У зеленій карантинних обмежень найменше і є змога запроваджувати подальші послаблення, натомість у червоній – найбільше обмежень і, відповідно, посилення їх. Львів на сьогодні зарахували до «помаранчевої» зони.

За минулу добу на Львівщині виявили 146 нових випадків коронавірусної інфекції, а загалом від початку пандемії кількість людей з COVID-19 в області перетнула 10 тисяч.