Львівська філармонія запрошує на концерти останнього червневого вікенду.

Львівська національна філармонія на останні вихідні червня підготувала насичену програму. Попри карантин, долучитися до концертів зможуть усі охочі, адже події відбуватимуться онлайн.

На завершення концертного сезону Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» готує подію, яку складуть улюблені композиції публіки. Онлайн-концерт відбудеться 26 червня о 18:00.

Програму вечора сформують шедеври зарубіжних та українських композиторів: починаючи від Антоніо Вівальді, Вольфґанґа Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса, Миколи Римського-Корсакова, та завершуючи всесвітньовідомими постатями ХХ століття, серед яких американський митець Лерой Андерсон і «король танго» Астор П’яццола. Окрема важлива сторінка події – композиції маестро Мирослава Скорика, що прозвучать у пам’ять про видатного митця.

Концерт можна буде переглянути тут: https://youtu.be/OvqWs98h-8I

Наступною подією у рамках проєкту «Звучання Львівської філармонії», яка буде вже 51-ю від початку трансляцій, стане «BACH – 335 – FOREVER».

У березні цього року мало відбутися дводенне святкування дня народження композитора. Проєкт мав назву «Bach BirthDay Night 335», але через карантинні обмеження його не вдалося реалізувати повністю. Однак зараз, коли стали можливими репетиції музикантів, композиції барокового майстра прозвучать на сцені філармонії. 27 червня о 18:00 відбудеться онлайн-концерт, програму якого складуть твори Баха. Більша частина репертуару вечора перегукуватиметься із репертуаром березневого проєкту. Зокрема, у виконанні солістів Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під орудою Володимира Сивохіпа, прозвучать кантати й інструментальні концерти композитора. Трансляція буде доступною за посиланням: https://youtu.be/Ik-jdGv81is

Фото: Анастасія Іванова/facebook.com

28 червня о 18:00 на слухачів очікує інструментальне тріо у складі Марії Ткачик (скрипка), Юрія Немировського (кларнет) та Данила Саєнка (фортепіано). У виконанні українських музикантів прозвучать твори композиторів ХІХ-ХХ століть. Посилання на подію: https://youtu.be/CM5ZmDWWICM

Завершать вікенд трансляцій дві події пам’яті Василя Сліпака. Вони відбудуться в рамках ІV Відкритого міжнародного музичного маратону пам’яті Василя Сліпака. Щорічно його символічно проводять в останні дні червня, адже саме 29 червня снайперська куля забрала життя Героя.

Перший концерт матиме назву «Молитва для Василя». У виконанні Олени Мацелюх (орган), Камерного хору «Gloria», які виступлять під орудою Володимира Сивохіпа, прозвучать духовні твори композиторів ХХ-ХХІ століть: Петеріса Васкса, Едварда Елґара та Арво Пярта. Розпочнеться він о 18:00: https://youtu.be/W9VjpNlqb3o

О 19:30 цього ж дня відбудеться ще одна подія в рамках маратону. У виконанні відомого львівського подружжя піаністів, Оксани Рапіти та Мирослава Драгана, прозвучить відома композиція французького митця ХХ століття – «Видіння Аміня» («Visions de l’Amen») для двох фортепіано Олів’є Мессіана: https://youtu.be/xSmFfxfCht8

Також усі концерти транслюватимуть на офіційній Facebook-сторінці філармонії. Докладну програму подій можна знайти на офіційному сайті Львівської національної філармонії.