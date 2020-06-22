Коханівському присудили два роки ув'язнення з іспитовим терміном.

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського – націоналістові призначили два роки ув’язнення з іспитовим терміном тривалістю в один рік.

Про це повідомляє Hromadske.

Цивільний позов про компенсацію збитків залишили без розгляду через те, що представники позивача не з'явилися на засідання.

Коханівського судили у справі погрому російських банків. 20 лютого 2016 року в Києві представники Добровольчого батальйону ОУН закидали камінням будівлю "Сбєрбанку Росії". Також активісти закидали камінням і увірвалися до відділення "Альфа-банку".

21 жовтня 2017 року поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині з пневматичної зброї. Як розповіла hromadske дружина Коханівського, її чоловік застосував зброю під час бійки з екскомандиром одного із взводів "Правого сектору" Русланом Качмалою.

23 жовтня у суді Коханівському намагалися обрати запобіжний захід. Однак прихильники Миколи заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які мали відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання. 24 жовтня правоохоронці штурмом взяли приміщення.