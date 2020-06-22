Коханівському присудили два роки ув'язнення з іспитовим терміном.

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського – націоналістові призначили два роки ув’язнення з іспитовим терміном тривалістю в один рік.
Про це повідомляє Hromadske.
Цивільний позов про компенсацію збитків залишили без розгляду через те, що представники позивача не з'явилися на засідання.
Коханівського судили у справі погрому російських банків. 20 лютого 2016 року в Києві представники Добровольчого батальйону ОУН закидали камінням будівлю "Сбєрбанку Росії". Також активісти закидали камінням і увірвалися до відділення "Альфа-банку".
21 жовтня 2017 року поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині з пневматичної зброї. Як розповіла hromadske дружина Коханівського, її чоловік застосував зброю під час бійки з екскомандиром одного із взводів "Правого сектору" Русланом Качмалою.
23 жовтня у суді Коханівському намагалися обрати запобіжний захід. Однак прихильники Миколи заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які мали відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання. 24 жовтня правоохоронці штурмом взяли приміщення.
22.06.2020