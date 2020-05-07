Група "Першого грудня" закликала владу та опозицію припинити протистояння.

Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до українських політиків зі закликом припинити протистояння й згуртуватися довкола спільних державних інтересів на тлі пандемії коронавірусу. Інтелектуали закликають владу позбутися конфліктогенної виборчої риторики, а також усунути від посад осіб, котрі продукують ідеї, небезпечні для національних інтересів, і ґенерують конфлікти.

Про це йдеться у зверненні "Першого грудня", оприлюдненому у четвер.

"Ми визнаємо, що змагальність стратегій розвитку держави є рушієм її прогресу. Проте настає пора, коли слід припинити сварки й ворожнечу – тим більше зараз, коли штормові хвилі з кожним днем наростають. Час отямитись і розподілити ролі, як не лише врятувати човен, а й дістатися безпечного берега", – йдеться у зверненні.

Група "Першого грудня" наголошує: Президентові і його команді слід чесно визнати, що популістська риторика, з якою вдалося перемогти на виборах, "є сьогодні неспроможною". "Вона у своїй популістській частині є цілковито неадекватною до обставин нинішнього часу. Впиратися і не визнавати це – шлях у небуття", – наголошують інтелектуали.

"Так само й демократичній опозиції слід усвідомити, що розбурхане суспільство може й не запросити її до керма влади виправляти те, що було напартачено. Бо може зламатись само кермо", – зазначає група "Першого грудня".

На думку інтелектуалів, обидві сторони мають пояснити народові, що в нинішніх екстремальних умовах було б безвідповідально "продовжувати дотеперішні моделі політичного протистояння".

"Першого грудня" наполягає на відстороненні "тих, хто вже не раз засвідчив свою заанґажованість у підривних планах Кремля чи ставив свої егоїстичні інтереси вище понад інтереси держави". А "ймовірний вибір на користь антимайданного кадрового «резерву», який прагне реваншу, не порятують ні його, ні країну".

"Ми добре усвідомлюємо, наскільки важко буде наростити паростки порозуміння там, де вирує недовіра і ворожнеча. Тим більшою буде заслуга тих політиків, які спроможуться пригасити свої амбіції та прийняти парадигму співпраці задля порятунку країни", – зазначають автори заяви.

"Доводиться повторити: усі ми добре знаємо, кого ми зробимо винними, якщо, не дай Боже, наш човен розвалиться. Але краще бути вдячними тим, хто втримає його на плаву", – резюмує "Першого грудня".

Звернення підписали: Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.