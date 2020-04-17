У Почаївській лаврі провели дезінфекцію.



Сьогодні на території Почаївської Свято-Успенської лаври провели дезінфекцію, щоби протидіяти поширенню COVID-19. Відповідне рішення ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій РДА.

На допомогу кременецьким рятувальникам залучили відділення радіаційного та хімічного захисту групи рятувальних робіт АРЗ СП обласного Управління ДСНС.

Для дезінфекції використовували спеціальну суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів і забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин, – запевнили рятувальники.

Під час проведення дезінфекції бійці ДСНС дотримувалися санітарних норм і вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках для захисту очей, органів дихання.

Нагадаємо, Оперативний штаб Тернопільщини з боротьби з коронавірусом висловився за обмеження доступу до Почаївської лаври у зв'язку з поширенням COVID-19. Епідеміологічне розслідування визнало, що саме Лавра стала осередком поширення коронавірусної хвороби на Шумщині.

До слова, ще на початку тижня Українська галицька партія виступила із закликом заборонити доступ до Почаївської лаври до кінця карантину через порушення епідеміологічних правил.