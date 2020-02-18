Журналіст Микола Семена виїхав із Криму на вільну Україну.

Кримський журналіст Микола Семена у вівторок, 18 лютого, виїхав із Криму на материкову частину України на лікування.

Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

Упродовж минулих років у 69-річного журналіста почали виникати проблеми зі здоров'ям.

Ще на етапі судових розглядів з'ясувалося, що у нього серйозні проблеми із серцем та хребтом. Отримати належне лікування в Криму він не міг, оскільки там немає профільних кваліфікованих фахівців.

Лікувати пана Миколу погодилися фахівці Київського інституту нейрохірургії, але російські слідчі відмовили Миколі Семені у можливості лікування там. Від запропонованої йому альтернативи у московських клініках журналіст відмовився.

Наприкінці 2018 року в Сімферополі Семена переніс операцію з видалення жовчного міхура і каменів з жовчовивідних шляхів.

28 січня Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Інформацію про звільнення кримського журналіста підтвердила і омбудсман Людмила Денісова.

"Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою нарешті знаходиться на контрольованій Урядом України території. Він у безпеці та прямує до Києва", – написала вона у Facebook.