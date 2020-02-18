Журналіст Микола Семена виїхав із Криму на вільну Україну.

 

Кримський журналіст Микола Семена у вівторок, 18 лютого, виїхав із Криму на материкову частину України на лікування.

 

Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

 

 

Упродовж минулих років у 69-річного журналіста почали виникати проблеми зі здоров'ям.

 

Ще на етапі судових розглядів з'ясувалося, що у нього серйозні проблеми із серцем та хребтом. Отримати належне лікування в Криму він не міг, оскільки там немає профільних кваліфікованих фахівців.

 

Лікувати пана Миколу погодилися фахівці Київського інституту нейрохірургії, але російські слідчі відмовили Миколі Семені у можливості лікування там. Від запропонованої йому альтернативи у московських клініках журналіст відмовився.

 

Наприкінці 2018 року в Сімферополі Семена переніс операцію з видалення жовчного міхура і каменів з жовчовивідних шляхів.

 

28 січня Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

 

Інформацію про звільнення кримського журналіста підтвердила і омбудсман Людмила Денісова.

 

"Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою нарешті знаходиться на контрольованій Урядом України території. Він у безпеці та прямує до Києва", – написала вона у Facebook.

 

ДОВІДКОВО

 

 

Микола Семена – кримський журналіст, заслужений журналіст України.

 

У квітні 2016 року співробітники російської ФСБ провели обшук у його квартирі. Пізніше вони заявили, що стосовно журналіста порушено кримінальну справу через його публікації про громадянську блокаду півострова – цей матеріал російські слідчі потрактували як заклик до порушення територіальної цілісності Росії.

 

22 вересня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферороля засудив Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

 

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне вираження думки".

 

18.02.2020

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