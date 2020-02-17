На Чернігівщині побили священика церкви, що відійшла до ПЦУ.

 

У селі Припутні Ічнянського району на Чернігівщині побили священика Православної Церкви України отця Леонтія (Пустовойта), призначеного настоятелем місцевої церкви, котра за рішенням суду перейшла з підпорядкування Московського патріархату до ПЦУ.

 

Про це повідомляє видання “Новинарня”.

 

 

“Отець Леонтій прибув до церкви, переданої рішенням суду до складу ПЦУ, для проведення уставного богослужіння. У присутності московського попа на нього налетіли кримінальники й завдали травм середньої тяжкості”, – розповів громадський діяч, історик Ростислав Мартинюк.

 

З його слів, отця Леонтія побили біля ґанку церкви в присутності клірика Московського патріархату.

 

За кілька днів до нападу, вже після остаточного рішення суду щодо передачі храму в Припутнях до ПЦУ на основі волевиявлення місцевої громади, в селі помітили людей на дорогому позашляховику.

 

 

Сам отець Леонтій (в миру – Леонід Іванович Пустовойт) розповів, що громада в Припутнях перереєстрована вже в Помісній Церкві. “Маємо всі правовстановчі документи на руках, однак в храм увійти не можемо", – скаржиться він.

 

Священик каже: прориваючись до храму, він лише хотів виконати юридичні процедури. “Сліди їхньої “любові Христової” можете побачити на моєму обличчі”, – констатував Леонтій.

 

Тим часом у селі Овадне Володимир-Волинського району спалили автомобіль священика Православної Церкви України Сергія Місана – мікроавтобус Volkswagen T4 разом із документами згорів вночі на 16 лютого. Слідці поліції кваліфікували подію як умисне пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу).

 

Власник авто припускає, що, ймовірно, підпал пов’язаний конфліктом навколо храму в селі Сусваль.

 

Згідно з повідомленням волинського видання “Буг“, отець Сергій Місан – настоятель храму в селі Овадне, а також керівник громади ПЦУ у селі Сусваль. Конфлікти між вірянами ПЦУ й Московського патріархату щодо храму в селі Сусваль Володимир-Волинського району не вщухають уже рік. Місцева громада відповідно до закону змінила підлеглість і перейшла з УПЦ МП до Помісної церкви. Натомість у Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП вважають, що охоронний договір щодо збереження церкви, підписаний із настоятелем Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним і це дає йому право захищати свій храм.

 

Попередній конфлікт біля храму у Сусвалі стався ввечері 14 лютого: невідомі зірвали замки й печатки, які повісила поліція 31 січня.

 

17.02.2020

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