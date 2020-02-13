У Тернополі презентували нове видання про «бандерівську скриню».

Доповнене й перевидане видання книги «Бандерівська скриня: архів УПА з криївки в Кордишеві на Шумщині» презентували сьогодні, 13 лютого, в приміщенні Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. У книзі зібрано цінні повстанські матеріали 1940-х років, виявлені у двох криївках на піддашші церкви в селі Кордишів, – повідомила пресслужба Тернопільської облради.

Першу таку незвичну криївку виявили ще 2011 року в Кордишеві, коли взялися перекривати церкву Покрови Пресвятої Богородиці. Серед знайденого – накази, вказівки, звернення, інструкції, листівки ОУН, часописи УПА, агітаційні матеріали, патріотична література, організаційні та господарські записи. Усі документи були поміщені у скриню. Окрім того, тут виявили зброю, одяг і предмети побуту.

«Під дахом було невеличке приміщення трикутної форми, в якому могли перебувати четверо-п’ятеро людей, тут було чотири матраци та кілька подушок. Із виявлених матеріалів можемо зрозуміти, що там були сільські хлопці, які переховувались упродовж 1944–1945 років. У їхніх документах є записи псевдо людей, які співпрацювали з ними, а також чимало звітів і навіть прапор. До 2011 року ніхто і гадки не мав, що знаходиться там, у церкві», – розповідав виданню «Номер один» про знахідку уродженець села Кордишів краєзнавець Анатолій Лукащук.

До слова, в криївці лежала граната, і лише дивом вдалося уникнути нещастя: через іржаву чеку вона не спрацювала, коли до дзвіниці зайшов староста церкви й зачепив розтяжку.

У криївці знайшли пропагандистські матеріали, накази, грипси. Одна з найцікавіших знахідок – блокнот, напевно, керівника підрайону, в підпорядкуванні якого було 11 станиць. Усі ці матеріали зібрали й 2017 року видали книгу «Бандерівська скриня. Історія криївки в селі Кордишів Шумського району».

Водночас ніхто не знав, як саме повстанці заходили до криївки. Тож для досліджень до села запросили фахівців Наукового центру дослідження культурної спадщини. 2019 року місцеві краєзнавці спільно з фахівцями центру відшукали вхід у схрон. Тоді ж, продовживши дослідження церкви в Кордишеві, знайшли ще одну замасковану криївку, – розповів Укрінформу уродженець села, а нині начальник обласного управління культури Григорій Шергей.

Як з’ясувалося, повстанці не заходили до самої церкви, а через підвал потрапляли тільки в бокове приміщення. Далі сходами піднімалися на дзвіницю через невеличкий люк і закривали вхід за допомогою ручки, обладнаної з внутрішнього боку.

Зайшовши всередину, дослідники між порваними паперами знайшли ще чимало записів, які підтвердили перебування там повстанців.

«Хто читатиме книжку – він побачить, що там є установча конференція з'їзду нової організації, яку хотіли в 1944 році організувати в доповнення ОУН. Ми впорядкували документи, ми їх передрукували, оцифрували, тому що багато було таких матеріалів, які було складно уже прочитати, хоча всі були збережені надзвичайно добре. Взимку там було сухо, тому що там тільки під бляхою ця криївка зберігалася, а влітку сонце знов висушувало їх, не було впливу сонця, не було вологи», – розповів пан Шергей Суспільному.

Відтак наприкінці 2019-го книгу доповнили й перевидали.

«До нового видання, – розповів Анатолій Лукащук, – додали інформацію про те, хто саме переховувався у криївці. З'ясували, що це упівці, які входили до керівництва районного та підрайонного проводів ОУН. Про це дізналися з документів архівів СБУ та МВС, а також під час експедиції обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини».

«Криївки, що розміщувались у церквах, є великою рідкістю та багатим джерелом для досліджень. Нам пощастило, що віднайдені речі повстанського штабу потрапили у надійні руки і тепер стали частинкою історії, яку ми зможемо не лише розповісти, а й показати нашим дітям», – зазначив під час презентації заступник голови Тернопільської облради Любомир Крупа.

Упорядкували видання Григорій Шергей, Анатолій Лукащук і директорка обласного Центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська.