Львівська дизайнерка покаже свою колекцію в Давосі.

23 січня львівська дизайнерка Оксана Караванська представить свою колекцію Ukrainian Haute Couture під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Показ відбудеться в Українському домі.

Український дім у Давосі презентуватиме досягнення нашої країни під темою «Україна: творчість, інновації, можливості». У ньому проведуть дискусії про глобальні виклики та можливості, які пропонує Україна. Цьогоріч одним із заходів в Українському домі стане й модне шоу від Оксани Караванської. Українська колекція Haute Couture 2020 натхнена силою та містикою гір. Колекція поєднує в собі давню гуцульську музику та сучасну графіку, новітні технології з авторськими орнаментами, міксує глибокі історичні та культурні сенси.

Оксана Караванська поєднує у своєму стилі українські традиції з елементами сучасного дизайну, як-от старовинні вишивки та нові тканини й сучасні деталі ручної роботи. Переважно вона створює ексклюзивні речі от кутюр з унікальним креативним кроєм.

П'ять років тому Оксана Караванська заснувала Vyshyvanka Couture – як цілком ексклюзивну річ у єдиному екземплярі, спосіб повернути в життя старовинний український традиційний костюм, переосмисливши його та відтворивши як сучасний, модний та актуальний. Згодом ця лінія переросла в Український Haute Couture, що має на меті просування іміджу України у світі. Презентації колекцій Караванської вже відбулись у Нью-Йорку, США (Національний мистецький клуб, 2014 р.) за підтримки Посла ООН, а також у Парижі та Санлісі, Франція (2016 р.) – серед заходів зі збору коштів для Українського католицького університету, а також на Київському форумі з безпеки 2017 року.