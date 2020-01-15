Маланка і ведмеді

Святкування Маланки – одна із найпоширеніших традицій на Буковині та в деяких районах обласних центрів, прилеглих до цього регіону. Кожне село має свої особливості його святкування. Але одним із незмінних символів Маланки є присутність ведмедів. Їхні костюми виготовляють із різних матеріалів, залежно від традицій села. Це може бути солома, шкіра чи й навіть очерет. Крім того, в різних місцях святкування стартує в різний час. Хтось починає ще зранку 13 січня, а хтось лише вночі 14-го. Але незмінним є лише розмах і колорит цього святкування.

В селі Белелуя Івано-Франківської області в Маланці беруть участь як і молоді хлопці, які переодягаються в різні традиційні костюми, так і старші чоловіки, які ходять із ними та співають традиційні маланківські колядки.

Костюми ведмедів виготовляють із очерету

Три кутки тут влаштовують бої між собою, схожі на щось середнє між сумо та греко-римською боротьбою, адже супротивника потрібно повалити на землю. Спочатку б’ються ведмеді, потім чорти і смерті.

Кожного із учасників бою, незалежно від виграшу чи поразки, підкидають на руках за те, що не побоявся відстояти честь кутка.

Ведмедів у Вашківцях роблять зі шкур і під час Маланки їх на ланцюгу водять цигани.

Ще одні традиційні персонажі свята – дід та баба.

Цього року у Вашківцях вирішили більшу увагу приділити саме традиційним персонажам Маланки, які останнім часом майже зникли.

Хоч учасники Маланки приміряють на себе різні не притаманні Україні образи, та маски для них виготовляють вручну, за старовинною технологією.

Кожен колектив, що бере участь у Маланці, намагається вразити усіх своїм креативним транспортом. Колектив з села Горбова прикрасив свій автомобіль ось таким велетенським птахом.

Та найбільше присутніх цього року вражав майже десятиметровий полярний ведмідь, який вмів ворушити щелепою і підніматися на задніх лапах.