На львівській Ратуші приспустили прапор через авіакатастрофу в Ірані.

На знак жалоби та співчуття всім, хто втратив рідних у сьогоднішній катастрофі літака МАУ в Ірані, на львівській Ратуші приспустили національний прапор. Також, попри святкові дні, Львівська міська рада просить усіх із розумінням поставитися до ситуації та утриматися від гучних заходів.
«В авіакатастрофі українського літака загинуло близько 176 людей. Це чорна середа для всіх нас», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Нагадаємо, сьогодні вранці через кілька хвилин після злету з міжнародного летовища Тегерана розбився Boeing 737, який належить МАУ і виконував регулярний рейс PS 752 із Тегерана до Києва. Загинули всі, хто був на борту – загалом 176 людей: 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.
Фото: en.isna.ir
08.01.2020