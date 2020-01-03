У Тернополі представили нового очільника обласної прокуратури.



Заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Віктор Чумак сьогодні представив у Тернополі нового очільника обласної прокуратури. Цю посаду обійняв 34-річний Петро Бойко, який раніше працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного регіону України, – повідомляє сайт «Тернополяни».

«Хочу представити нового прокурора в Тернопільській області – Бойка Петра Григоровича, –зазначив Вікто Чумак. – Ми його знаємо, судячи з роботи у Чернівцях. Був Чернівецьким гарнізонним прокурором. Продемонстрував дуже хороші результати роботи та показники власної діяльності, тому на цю посаду рекомендували саме його. Сподіваємося, що тут, у Тернопільській області, Петро Бойко покаже себе з якнайкращого боку», – сказав під час представлення Віктор Чумак.

Петро Бойко подякував керівництву Офісу генерального прокурора за наданий йому вотум довіри й запевнив, що виправдає її. «Для мене це – питання принципу. На кожній посаді, яку я проходив, а проходив я посади із самих низів, для мене принциповою була робота, яка не може йти врозріз із будь-якими питаннями, інтересами», – заявив він.

Усі фото: ternopoliany.te.ua

Серед пріоритетів своєї діяльності новий керівник прокуратури Тернопільщини назвав ефективну координацію правоохоронних органів, а також зазначив, що зосереджуватиме всі свої зусилля на підвищенні рівня законності та правопорядку в області.