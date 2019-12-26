За Свинку Пеппу російський виробник іграшок заплатить багатомільйонне відшкодування.

Це випливає з вердикту суду в Росії.

 

 

Власник прав на популярного анімаційного персонажа Свинку Пеппі – британська компанія Entertainment One UK – виграв суд в одного з найбільших російських виробників іграшок фірми «Симбат». Судді арбітражного суду Москви визнали, що російський виробник неправомірно використав зображення Свинки Пеппи на своїх виробах. Згідно з вироком, відповідачу доведеться виплатити позивачеві 32,9 мільйонів рублів (приблизно 12,36 млн грн). Про це повідомила російська газета «Коммерсантъ».

 

 

Роман Лук'янов – представник адвокатського бюра Semenov & Pevzner, яке репрезентувало  Entertainment One UK в суді, – стверджував , що «Симбат» не купував ліцензію на Свинку Пеппі, хоча використав її зображення на коробках до своїх конструкторів, які продавалися в мережі дитячих супермаркетах Російської Федерації «Беру». Відповідачі намагалися довести, що  «це була інша свинка». 

 

Лук'янов як доказ звинувачувальних тверджень навів результати мистецької експертизи та опитування росіян. «За допомогою ВЦВГД (Всеросійський центр вивчення громадської думки – Z) ми провели опитування, в рамках якого більше половини з 1,5 тисяч опитаних заявили, що цей персонаж – саме Свинка Пеппа», – відзначив він.

 

За словами Романа Лук'янова, в Росії кількість піратської продукції з використанням відомих брендів одна з найвищих в світі. «З усіх територій, де популярна Свинка Пеппа, Росія за обсягами контрафакту в дитячих товарах і продукції легкої промисловості конкурує з Китаєм і Туреччиною»,– повідомив він.

26.12.2019

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