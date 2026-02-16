Помер Семен Глузман, відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень.

Помер у київській Олександрівській лікарні у віці 79 років.

Семен Глузман народився 10 вересня 1946 року у Києві. В 1970 році він закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «психіатрія», а в 1971 році підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу в справі генерала Петра Григоренка - дисидента, якого покарали за захист прав кримських татар, визнавши його психічно здоровим і всупереч офіційному висновку довівши незаконність застосування щодо нього методів примусового лікування.

За це у 1972-му Глузман був засуджений до семи років таборів та трьох років заслання.

Через 35 років він писав:

"Можна казати, що шкодую про свій романтичний вчинок у 25 років. Адже нормальній людині не призначено сидіти у в'язниці та вчитися конспірації. Та це - моє життя. Насправді воно було неправильним. Тому що народився я у неправильній країні"

Покарання відбував у Пермській та Тюменській областях Росії, його співкамерниками були дисиденти Левко Лук'яненко, Євген Сверстюк та багато інших. Під час ув’язнення Глузман продовжував наукову й публіцистичну діяльність, зокрема, написав працю «Посібник із психіатрії для інакодумців».

Після повернення із заслання працював в 1982 році працював у Києві робітником фабрики і тільки з 1985 року почав друкуватися та займатись професійною діяльністю, продовжуючи активно займатися правозахисною та науковою діяльністю.

У 2008 році він отримав Женевську премію з прав людини в галузі психіатрії за мужність і відданість принципам гуманізму.

У серпні 2010 року президент України Віктор Янукович ввів Семена Глузмана у Громадську гуманітарну раду при Президенті України. Глузмана часто критикував Віктора Ющенка, хвалив Януковича та Азарова, був скептичний щодо Порошенка і нещадно критикував Уляну Супрун. Відкрито голосував за обрання Володимира Зеленського президентом України.

Був учасником ініціативи «Першого грудня» з 1 грудня 2011 р., але через рік вийшов з неї, пояснивши мотиви в своєму блозі в "Известиях в Украине":

"Группа Первого декабря не сумела выполнить свою роль, не стала ферментом. И, к сожалению, уже не станет. По разным причинам, в основном субъективным. Сейчас понимаю: наша неэффективность была предрешена. Трагедия? Нисколько. У страны собственная судьба. Нормальная, европейская судьба. Мы, Группа Первого декабря, могли стать ориентиром и ферментом. Не более того. Не стали, не смогли. Очень хотели, не получилось. Опыт и знания каждого не стали суммой, не сложились. Такова, увы, и наша Хартия. Сегодня я это понимаю. Текст эпохи шестидесятых прошлого века сегодня оказался скучным. Ненужным, неинтересным. Поверьте, мы хотели иного. Сегодня я знаю: это был мой последний общий текст в Группе."

В жовтні 2022 року Глузман провіщав поразку Росії, але застерігав українців:

"Я – сучасник і непрямий учасник іншої війни. Вона, ця війна, відносно скоро закінчиться. Поразкою Росії. Тому що російський диктатор Путін, багато в чому наслідуючи свого попередника Гітлера, воює не лише з відносно слабкою Україною, він фактично оголосив війну всьому сучасному цивілізованому Заходу. І він програє. Війни мають властивість закінчуватися, раніше чи пізніше. Закінчиться і ця війна. Моя країна Україна відновить свою незалежність. Але мене, цілком звичайного українця, турбує майбутнє моєї країни. Так, я дуже боюся деяких моїх співгромадян у ролі переможців. Існує лише один метод запобігти тому злу, яке вони можуть принести Україні через дурість чи необережність. Цих людей у владі чимало. Деяких, входячи в президентство, привів через недосвідченість сам президент. Інші прийшли самі цілеспрямовано, використовуючи звичні для них та української держави корупційні механізми. Без жодного сумніву індивідуальний та колективний Володимир Путін – породження пекла. Але сьогодні я вважаю за необхідне відкрито і цілеспрямовано застерегти моїх співгромадян від задушливого захвату перед перемогою над привнесеним до нас злом, не забуваючи про те зло, яке йде слідом за кожною перемогою. Це і зло ненависті, і зло байдужості до продовження помсти."

В 2023 році він писав про Путіна: