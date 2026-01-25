Український сумоїст Данило Явгусишин (Аонішікі) виграв черговий турнір.

Український сумоїст Данило Явгусишин (рингове ім’я Аонішікі) виграв нині свій другий турнір поспіль, вивівши свій стрімкий злет у стародавньому японському спорті на нову висоту.

Нову перемогу 21-річний спортсмен здобув на Новорічному Великому турнірі сумо в Токіо.

Явгусишин, відомий під ринговим ім’ям Аонішікі, став першим борцем з України, який виграв змагання, коли в листопаді переміг на Великому турнірі сумо в Кюсю. Ця перемога принесла йому рекордно швидке підвищення до другого за рангом звання в сумо: 26 листопада 2025 року Аонісікі отримав титул одзекі, встановивши новий рекорд швидкості сходження до рангу одзекі. Від моменту дебюту до здобуття цього статусу він пройшов лише 14 турнірів – попередній рекорд був 19 турнірів.

Другий титул наблизив його ще на крок до здобуття найвищого, почесного звання йокодзуни – досягнення, якого досі не мав жоден борець, народжений у Європі.

Перед останній туром у двох сумоїстів – Аонішікі та Атаміфудзі – було 11 перемог і 2 поразки; обоє перемогли в останньому турі і переможець визначався в плей-оф.

Поєдинок почався з того, що українець опинився в обороні: його важчий суперник розпочав потужну атаку й швидко притис Явгусишина до краю дохйо. В цій ситуації Явгусишин застосував кидок «кубінаґе» лівою рукою, змусивши японського борця впасти на пісок рингу.

«Я зроблю все можливе, щоб мати кращі результати, ніж на цьому турнірі», – доброю японською мовою Явгусишин сказав у промові переможця перед переповненою ареною Кокуґікан.

Явгусишин матиме шанс оформити «хет-трик» титулів у березні, коли виступить на Весняному Великому турнірі сумо в Осаці. Ще одна перемога, ймовірно, зробить його претендентом на підвищення до рангу великого чемпіона, чого досі досягали лише борці з Японії, США та Монголії.

Данило Явгусишин (народився 23 березня 2004 у Вінниці), почав займатися сумо у віці 7 років, у віці 17 років вже став чемпіоном України (а в 2021 році – трикратним чемпіоном). 2019 року він посів третє місце на Чемпіонаті світу з боротьби сумо серед юніорів і став чемпіоном Європи. Крім сумо, він займався вільною боротьбою та дзюдо.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року він виїхав з України – спочатку в Німеччину, а потім в Японію. Там Явгусишин тренувався в клубах сумо Кансайського університету і привернув увагу професійних тренерів. В грудні 2022 року Явгусишин був офіційно прийнятий як один з перших новобранців хейя (клуб-школа) Адзігава, хоча спочатку той не хотів приймати Явгусишина, стурбований культурним та мовним бар'єром і з врахуванням існуючих обмежень на набір неяпонців.

Аонішікі дебютував у професійному сумо у вересні 2023 року в статусі маедзумо, а на турнірі в листопаді 2023 року переміг у нижньому дивізіоні дзьонокуті. Через два місяці виграв турнір у наступному дивізіоні – дзьонідан. До листопада 2024 року досяг дивізіону дзюре, який пройшов за два турніри, і до березня 2025 року досяг вищого дивізіону макууті, ставши другим рікіші в макууті з України і підтвердивши статус одного з найперспективніших борців сумо європейського походження. На своєму першому турнірі показав дуже хороший результат – протягом 15 турнірних днів здобув 11 перемог і був нагороджений спеціальним призом за бойовий дух (канто-сьо), а до наступного турніру підвищений з позиції маегасіри #15 до позиції маегасіри #9. Турнір у травні 2025 року провів з аналогічним результатом – показав статистику 11:4, отримав другий поспіль канто-сьо і був поставлений на позицію маегасіри #1.

На турнірі в липні 2025 року Аонішікі переміг йокодзуну Хосьорю і отримав кімбосі («золоту зірку» – приз, який борці рангу маегасіра отримують за перемогу над йокодзунами), встановивши рекорд за швидкістю завоювання першої зірки кімбосі – 12 професійних турнірів. В останньому поєдинку турніру він, однак, поступився маегасірі Котосьохо, який і став переможцем. А Аонішікі нагородили спеціальним призом гіно-сьо за технічну досконалість.

До вересневого турніру 2025 року Аонішікі досяг сан'яку – категорії чотирьох вищих рангів у сумо, ставши першим представником свого хейя, який досяг комусубі (4-й ранг), і встановивши рекорд за швидкістю досягнення рангів сан'яку – всього за 12 турнірів від початку кар'єри. На вересневому турнірі знову, вчетверте, показав результат 11-4 і отримав гіно-сьо за технічну досконалість, а також заслужив підвищення в ранг секіваке.

В листопаді на турнірі в Фукуоці Аонішікі виграв перший у своїй кар’єрі Кубок імператора (також в плей-оффі з результатом 12:3), чим різко підняв інтерес до сумо в Україні.